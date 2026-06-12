Le musée du quai Branly fête ses 20 ans et fait son festival Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS
Le musée du quai Branly fête ses 20 ans et fait son festival Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS samedi 20 juin 2026.
Du carnaval de Barranquilla au Nouvel An lunaire, des danses d’Ori Tahiti aux percussions mandingues, embarquez pour un voyage où se mêlent saveurs, musiques et découvertes. Pour cet anniversaire, le musée dévoile également ses coulisses et les secrets de ses collections !
Tout au long du week-end, laissez-vous porter par les rythmes et les ambiances venues du monde entier, jusqu’aux sonorités cubaines qui feront vibrer le musée lors d’un grand bal !
toute la journÉe, le musÉe en fête
- Fanfare, musique, danse et performances
- Initiations douces, découvertes culinaires
- Ateliers, jeux et découvertes
- Visites flash, rencontres et contes
- Accès libre aux collections et aux expositions
Et aussi : un photocall, des foodtrucks, et plein d’autres surprises…
Découvrez toute la programmation du samedi et du dimanche.
Le samedi soir : Le grand bal des 20 ans
- Musique , danse & performances : Bal cubain, Bachata dominicaine
- Visites : Aux rythmes des carnavals , visites flash spéciales 20 ans
Sans oublier : un accès libre aux collections et aux expositions toute la soirée et la possibilité de découvrir les collections au son de l’appli Sonorama !
La nuit du samedi du dimanche : ciné-rooftop
- Nuit blanche de cinéma sur le toit-terrasse, avec vue imprenable sur la tour Eiffel
- Petit-déjeuner offert au petit matin
Découvrez toute la programmation du Ciné-rooftop.
En bonus
- Photocall
- Playlist des 20 ans du musée, réalisée par l’ethnomusicologue Renaud Brizard
- Foodtrucks
Les festivités débutent dès le vendredi soir avec une soirée d’ouverture exceptionnelle !
Les 20 et 21 juin, à l’occasion de ses 20 ans, le musée du quai Branly – Jacques Chirac vous propose un grand week-end festif, gratuit et ouvert à tous.
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 10h30 à 19h30
gratuit
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T19:30:00+02:00;2026-06-21T10:30:00+02:00_2026-06-21T19:30:00+02:00
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/week-end-anniversaire
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