Le musée du quai Branly fête ses 20 ans et fait son festival Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS samedi 20 juin 2026.

Du carnaval de Barranquilla au Nouvel An lunaire, des danses d’Ori Tahiti aux percussions mandingues, embarquez pour un voyage où se mêlent saveurs, musiques et découvertes. Pour cet anniversaire, le musée dévoile également ses coulisses et les secrets de ses collections !

Tout au long du week-end, laissez-vous porter par les rythmes et les ambiances venues du monde entier, jusqu’aux sonorités cubaines qui feront vibrer le musée lors d’un grand bal !

toute la journÉe, le musÉe en fête

Fanfare, musique, danse et performances

Initiations douces, découvertes culinaires

Ateliers, jeux et découvertes

Visites flash, rencontres et contes

Accès libre aux collections et aux expositions

Et aussi : un photocall, des foodtrucks, et plein d’autres surprises…

Découvrez toute la programmation du samedi et du dimanche.

Le samedi soir : Le grand bal des 20 ans

Sans oublier : un accès libre aux collections et aux expositions toute la soirée et la possibilité de découvrir les collections au son de l’appli Sonorama !

La nuit du samedi du dimanche : ciné-rooftop

Nuit blanche de cinéma sur le toit-terrasse, avec vue imprenable sur la tour Eiffel

Petit-déjeuner offert au petit matin

Découvrez toute la programmation du Ciné-rooftop.

En bonus

Photocall

Playlist des 20 ans du musée, réalisée par l’ethnomusicologue Renaud Brizard

Foodtrucks

Les festivités débutent dès le vendredi soir avec une soirée d’ouverture exceptionnelle !

Les 20 et 21 juin, à l’occasion de ses 20 ans, le musée du quai Branly – Jacques Chirac vous propose un grand week-end festif, gratuit et ouvert à tous.

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 19h30

gratuit

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T19:30:00+02:00;2026-06-21T10:30:00+02:00_2026-06-21T19:30:00+02:00

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/week-end-anniversaire



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