Le musée fait son cinéma ! Projection de « 1914/1918, Le trésor d’Antoinette »., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Le musée fait son cinéma ! Projection de « 1914/1918, Le trésor d’Antoinette ». Dimanche 1 novembre, 15h00 Musée de Picardie Somme

Limité à 75 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T15:00:00+01:00 – 2026-11-01T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T15:00:00+01:00 – 2026-11-01T16:00:00+01:00

Dans le grenier d’une ferme abandonnée d’un village de la Somme, un trésor de 4.000 plaques photographiques datant de 1914-1918 a été miraculeusement retrouvé. Antoinette et Louis, un couple de fermiers de Vignacourt, alors situé à l’arrière du front britannique, s’est improvisé photographe pour permettre aux soldats et aux travailleurs de l’ombre d’envoyer à leur famille un portrait d’eux, le dernier peut-être. Sans jamais en avoir conscience, la jeune paysanne se révèle être une artiste exceptionnelle. A travers sa collection, unique, dans laquelle se niche une série de mises en scène époustouflantes, c’est tout un monde perdu qui ressurgit. Entre tendresse, humour et tragédie, c’est aussi l’histoire d’un village situé à quelques kilomètres du front sanglant qui s’anime.

Durée : 56mn

Réalisation : Anne Mourgues

Écriture : Anne Mourgues, Jean-Yves Le Naour

Production : Complices Films

Participation : Fondation Carac, CNC, Pictanovo, Région Hauts-de-France, PROCIREP, Angoa-Agicoa, Ministère des Armées – DMCA. Direction de la mémoire, de la culture et des archives

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Dans le grenier d’une ferme abandonnée d’un village de la Somme, un trésor de 4.000 plaques photographiques datant de 1914-1918 a été miraculeusement retrouvé. Antoinette et Louis, un couple de…

©GauthierGillmann