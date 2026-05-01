Le musée gourmand Visite goûter Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Le musée gourmand Visite goûter

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Laissez-vous tenter par une expérience gourmande et culturelle au musée ! Débutez par une bouchée de visite guidée du musée poursuivez avec une savoureuse farandole de mignardises agrémentée de thés ou cafés spécialement sélectionnés dans une épicerie fine thouarsaise…

Laissez-vous tenter par une expérience gourmande et culturelle au musée ! Débutez par une bouchée de visite guidée du musée consacrée à l’art de la table, de la porcelaine à l’orfèvrerie

thouarsaise. Puis poursuivez avec une savoureuse farandole de mignardises agrémentée de thés ou cafés spécialement sélectionnés dans une épicerie fine thouarsaise… Pour le plus grand plaisir des sens ! .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 43 45 musee.accueil@thouars.fr

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English : Le musée gourmand Visite goûter

Let yourself be tempted by a gourmet and cultural experience at the museum! Start with a guided tour of the museum, followed by a tasty farandole of mignardises with specially selected teas or coffees from a Thouars delicatessen?

L’événement Le musée gourmand Visite goûter Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais