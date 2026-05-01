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Le musée gourmand Visite goûter Musée Henri Barré Thouars

Le musée gourmand Visite goûter Musée Henri Barré Thouars

Le musée gourmand Visite goûter Musée Henri Barré Thouars dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée Henri Barré

Adresse : 7 Rue Marie de La Tour

Ville : 79100 Thouars

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif

Thouars

Le musée gourmand Visite goûter

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Laissez-vous tenter par une expérience gourmande et culturelle au musée ! Débutez par une bouchée de visite guidée du musée poursuivez avec une savoureuse farandole de mignardises agrémentée de thés ou cafés spécialement sélectionnés dans une épicerie fine thouarsaise…
Laissez-vous tenter par une expérience gourmande et culturelle au musée ! Débutez par une bouchée de visite guidée du musée consacrée à l’art de la table, de la porcelaine à l’orfèvrerie
thouarsaise. Puis poursuivez avec une savoureuse farandole de mignardises agrémentée de thés ou cafés spécialement sélectionnés dans une épicerie fine thouarsaise… Pour le plus grand plaisir des sens !   .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 43 45  musee.accueil@thouars.fr

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English : Le musée gourmand Visite goûter

Let yourself be tempted by a gourmet and cultural experience at the museum! Start with a guided tour of the museum, followed by a tasty farandole of mignardises with specially selected teas or coffees from a Thouars delicatessen?

L’événement Le musée gourmand Visite goûter Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais

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