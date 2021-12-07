LE NOËL DE LA TECH 2021, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

LE NOËL DE LA TECH 2021 7 – 10 décembre 2021 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-12-07T19:00:00+01:00 – 2021-12-07T20:00:00+01:00

Fin : 2021-12-10T19:00:00+01:00 – 2021-12-10T20:00:00+01:00

Des produits récemment commercialisés ou en cours de commercialisation. Majoritairement dans une démarche écoresponsable. 100% en ligne,

Diffusion 1 heure par jour de 19h à 20h, ces vidéos sont disponibles en replay jusqu’au 31 janvier 2022.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Le Noël de la Tech est une succession de capsules vidéos qui présentent des produits innovants high ou low-tech créés par des Start-up française. 100% en ligne.