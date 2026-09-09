Le Nom de la Rose Film de Jean-Jacques Annaud (1986, 2h12)., Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque nationale et universitaire · Strasbourg
Informations pratiques
Le Nom de la Rose
Film de Jean-Jacques Annaud (1986, 2h12). Samedi 19 septembre, 16h30 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l’enquête.
Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.
Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.
Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.
En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l’enquête.
©Les Acacias
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