Le nouveau monde Théâtre Ledoux Besançon

Informations pratiques

Besançon

Le nouveau monde

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 27 – 27 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15 21:40:00

Date(s) :

2026-09-15

La spontanéité et la vigueur rafraîchissante du concerto pour piano d’Edvard Grieg seront défendues par la pianiste franco-hongroise Suzana Bartal et l’Orchestre national de la Sarre. Le chef français Sébastien Rouland dirigera ensuite une des œuvres préférées des mélomanes, la symphonie dite « Du Nouveau Monde ». Si Dvorák s’est inspiré de différents styles présents sur le sol américain, telles les musiques indiennes et irlandaises, la symphonie reste essentiellement imprégnée de l’âme tchèque du compositeur. À découvrir, un très touchant mouvement de Florence Price, première compositrice noire programmée par un grand orchestre américain en 1921.

Soirée parrainée par le CIC Est .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le nouveau monde

L’événement Le nouveau monde Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)