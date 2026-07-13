Le nouveau monde Théâtre Ledoux Besançon
mardi 15 septembre 2026 · Théâtre Ledoux · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Le nouveau monde
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : 27 – 27 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15 21:40:00
Date(s) :
2026-09-15
La spontanéité et la vigueur rafraîchissante du concerto pour piano d’Edvard Grieg seront défendues par la pianiste franco-hongroise Suzana Bartal et l’Orchestre national de la Sarre. Le chef français Sébastien Rouland dirigera ensuite une des œuvres préférées des mélomanes, la symphonie dite « Du Nouveau Monde ». Si Dvorák s’est inspiré de différents styles présents sur le sol américain, telles les musiques indiennes et irlandaises, la symphonie reste essentiellement imprégnée de l’âme tchèque du compositeur. À découvrir, un très touchant mouvement de Florence Price, première compositrice noire programmée par un grand orchestre américain en 1921.
Soirée parrainée par le CIC Est .
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le nouveau monde
L’événement Le nouveau monde Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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