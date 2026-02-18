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Le palais impérial et son quartier en nocturne, Palais impérial, Boulogne-sur-Mer

Le palais impérial et son quartier en nocturne, Palais impérial, Boulogne-sur-Mer

Le palais impérial et son quartier en nocturne, Palais impérial, Boulogne-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Palais impérial

Adresse : 17 rue du Puits d'amour 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Le palais impérial et son quartier en nocturne Vendredi 24 avril, 20h30 Palais impérial Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Rdv devant le palais, 17 rue du Puits d’amour

Palais impérial 17 rue du Puits d’amour 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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