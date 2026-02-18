Le palais impérial et son quartier en nocturne, Palais impérial, Boulogne-sur-Mer

Le palais impérial et son quartier en nocturne Vendredi 24 avril, 20h30 Palais impérial Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Rdv devant le palais, 17 rue du Puits d’amour

Palais impérial 17 rue du Puits d’amour 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visitez cet hôtel particulier du 18e siècle, marqué par le séjour de Napoléon, et son environnement proche à la nuit tombée. Prévoir sa lampe de poche.

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