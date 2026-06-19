Le Paradoxe du Chat Théâtre Louis Jouvet Belfort

Belfort

Le Paradoxe du Chat

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Entre techniques marionnettiques, vidéo, philosophie et sciences, un drôle de conférencier délivre ses pensées sur la vie et la mort des marionnettes et glisse même vers la physique quantique à travers la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Ce qui commence comme une simple conférence se transforme de manière inattendue en une folle aventure théâtrale, cocasse et dérangeante, où un artiste peu familier des sciences, une vieille souris et un chat charismatique nous font part de leurs perspectives sur l’univers et la façon dont nous le percevons, sur la relation entre l’humain et l’animal ainsi que les zones d’ombre de nos certitudes existentielles. À la fois drôle et décalé, Le paradoxe du chat aborde des questions complexes telles que les relations de pouvoir, le traitement des animaux dans la science, la représentation de la réalité au théâtre… .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Le Paradoxe du Chat

L’événement Le Paradoxe du Chat Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)