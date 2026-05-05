Le parc Ronsard, Parc Ronsard Vendôme, Vendôme

Le parc Ronsard Samedi 6 juin, 15h00 Parc Ronsard Vendôme Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le parc Ronsard

En mêlant botanique et vues anciennes, explorez l’ancien jardin et la cour de récréation du collège des Oratoriens devenu parc public. Visite par Hugues Aufranc, ingénieur paysagiste de la ville de Vendôme.

Parc Ronsard Vendôme 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)254894186 »}]

### Le parc Ronsard En mêlant botanique et vues anciennes, explorez l’ancien jardin et la cour de récréation du collège des Oratoriens devenu parc public. Visite par Hugues Aufranc, ingénieur