Le parc Ronsard, Parc Ronsard Vendôme, Vendôme

Le parc Ronsard Samedi 6 juin, 15h00 Parc Ronsard Vendôme Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le parc Ronsard

En mêlant botanique et vues anciennes, explorez l’ancien jardin et la cour de récréation du collège des Oratoriens devenu parc public. Visite par Hugues Aufranc, ingénieur paysagiste de la ville de Vendôme.

Parc Ronsard Vendôme 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 (0)254894186 Le parc Ronsard porte ce nom en hommage au poète Pierre de Ronsard né en Vendômois. Un magnifique platane planté en 1759 témoigne du jardin d’agrément de l’ancien collège des Oratoriens. Cet écrin de verdure à proximité de l’hôtel de ville est fréquenté toute l’année par les habitants et les touristes. En 2023, le parc est redessiné en s’inspirant du plan tracé au Second Empire.

Le parc Ronsard

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