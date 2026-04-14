Le parc Ronsard, Parc Ronsard Vendôme, Vendôme
Le parc Ronsard, Parc Ronsard Vendôme, Vendôme samedi 6 juin 2026.
Le parc Ronsard Samedi 6 juin, 15h00 Parc Ronsard Vendôme Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Le parc Ronsard
En mêlant botanique et vues anciennes, explorez l’ancien jardin et la cour de récréation du collège des Oratoriens devenu parc public. Visite par Hugues Aufranc, ingénieur paysagiste de la ville de Vendôme.
Parc Ronsard Vendôme 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 (0)254894186 Le parc Ronsard porte ce nom en hommage au poète Pierre de Ronsard né en Vendômois. Un magnifique platane planté en 1759 témoigne du jardin d’agrément de l’ancien collège des Oratoriens. Cet écrin de verdure à proximité de l’hôtel de ville est fréquenté toute l’année par les habitants et les touristes. En 2023, le parc est redessiné en s’inspirant du plan tracé au Second Empire.
Le parc Ronsard
©4.1 production
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Ciclic Animation Bonjour l’été au Majestic Ciné Vendôme ! à Vendôme Vendôme 22 avril 2026
- Exposition Mythes à Vendôme Vendôme 30 avril 2026
- Rat des villes, rat des champs Vendôme Loir-et-Cher 1 mai 2026
- 29ème Festival de Vendôme Vendôme 2 mai 2026
- Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme Vendôme 7 mai 2026