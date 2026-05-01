Vendôme

Les parcours du Coeur à Vendôme

Forêt de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Bon plan balade…

Les parcours du Coeur à Vendôme. Venez participer à notre randonnée conviviale avec plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux 4 km, 8 km, 12 km et 16 km. Chaussez vos baskets, prenez votre bonne humeur et partez à la découverte de magnifiques paysages ! Collation à l’arrivée. .

Forêt de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 83 59 43 ccsvendome@gmail.com

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English :

Good plan…

L’événement Les parcours du Coeur à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Vendome Territoires Vendomois