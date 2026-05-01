Les parcours du Coeur à Vendôme Vendôme
Les parcours du Coeur à Vendôme Vendôme dimanche 17 mai 2026.
Vendôme
Les parcours du Coeur à Vendôme
Forêt de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Bon plan balade…
Les parcours du Coeur à Vendôme. Venez participer à notre randonnée conviviale avec plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux 4 km, 8 km, 12 km et 16 km. Chaussez vos baskets, prenez votre bonne humeur et partez à la découverte de magnifiques paysages ! Collation à l’arrivée. .
Forêt de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 83 59 43 ccsvendome@gmail.com
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English :
Good plan…
L’événement Les parcours du Coeur à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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