Le parcours des frissons 2 Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne
samedi 31 octobre 2026 · Salle Yves Montand · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
Aixe-sur-Vienne
Le parcours des frissons 2
Salle Yves Montand 44 Avenue du Président Wilson Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Le Parcours des Frissons revient pour une 2? édition !
Le 31 octobre 2026, venez partager un Halloween inoubliable en famille! Parents et enfants sont invités à découvrir un parcours gratuit, jalonné de scènes immersives, de décors surprenants et de nombreux figurants prêts à vous faire frissonner… ou sourire !
Organisé par l’Association des Commerçants 3AC d’Aixe-sur-Vienne, avec les animations proposées par l’association Les Curieux de l’Étrange, cet événement promet une ambiance unique, des rencontres mystérieuses et de belles surprises tout au long du parcours.
Entrée gratuite Enfants accompagnés. Oserez-vous relever le défi ? .
Salle Yves Montand 44 Avenue du Président Wilson Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 01 46 20 lescurieuxdeletrange@gmail.com
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English : Le parcours des frissons 2
L’événement Le parcours des frissons 2 Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-15 par Terres de Limousin
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