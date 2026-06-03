Le pari de l’œuvre de Morton Feldman : Rothko Chapel IRCAM Paris
Le pari de l’œuvre de Morton Feldman : Rothko Chapel IRCAM Paris jeudi 4 juin 2026.
Rothko Chapel, où sont exposées quatorze toiles monumentales du peintre Mark Rothko, a été construite en 1971 à Houston au Texas. Pour cet environnement de spiritualité et de contemplation, Morton Feldman créa l’année suivante son chef d’œuvre du même nom, pour chœur mixte, célesta, percussions et alto.
Le cycle de rencontres « Le Pari de l’œuvre », se propose d’éclairer l’accord sonore, visuel et vibratoire entre les deux mondes proches de la musique et de la peinture.
Avec :
- Patrick Javault, critique d’art et curateur
- Laurent Feneyrou, musicologue chargé de recherche CNRS
Dans le cadre du cycle de conférences « Le Pari de l’œuvre », la Bibliothèque publique d’information et l’Ircam organisent une rencontre autour de l’oeuvre musicale « Rothko Chapel » composée par Morton Feldman.
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T19:30:00+02:00
IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)
Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)
Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)
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