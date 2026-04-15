Le Paris artistique des années 1910-1920 – Concert Harpe, flute, alto, par le trio Topaze, Musée Zadkine, Paris

Le Paris artistique des années 1910-1920 – Concert Harpe, flute, alto, par le trio Topaze Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Musée Zadkine Paris

Entrée libre et gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Le Paris artistique des années 1910–1920

Concert harpe, alto, flute par le trio Topaze

Extraits des trios de Claude Debussy, Ladislas de Rohozinski et Mel Bonis, avec lecture de poèmes de Guillaume Apollinaire

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Trio Topaze (flûte, alto et harpe) offrira au public un programme musical en résonance avec le parcours artistique d’Ossip Zadkine dans les années 1910-1920. Les musiciennes Lucie Humbert, Alexandra Morand et Claire Rousset interpréteront des extraits des trios de Claude Debussy, Ladislas de Rohozinski et Mel Bonis, entremêlés à la lecture de poèmes de Guillaume Apollinaire.

Au cœur du Paris des avant-gardes, musique, poésie et sculpture cherchent à inventer un langage nouveau. Les trios de Debussy, Rohozinski et Bonis, mêlant souffle, matière et lumière, dialoguent avec les vers d’Apollinaire, dont la poésie capte les rythmes, les paysages et les impressions de cette époque foisonnante. Zadkine, présent dans ces mêmes cercles artistiques, partage cette recherche de forme et de mouvement, où l’expression naît de l’élan intérieur et de la matière travaillée. Le programme propose ainsi une traversée sensible du Paris des années 1910–1920, où chaque note et chaque vers prennent forme comme des sculptures éphémères dans l’espace sonore.

Concert à 19h, 20h, 21 et 22h

Durée : 20 minutes environ

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ouverture en nocturne du musée Zadkine de 18h30 à 23h. Dernière entrée 22h30

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr https://www.instagram.com/museezadkine/ Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.

Concert « Le Paris artistique des années 1910-1920 » par le trio Topaze (flûte, alto et harpe)

© Eric Bourgogne Trio Topaze