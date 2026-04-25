Regis College Combined Choirs à l’Église de la Madeleine Eglise de la Madeleine Paris
Regis College Combined Choirs à l’Église de la Madeleine Eglise de la Madeleine Paris vendredi 15 mai 2026.
Programme
A. Bruckner Locus Iste
J. Brahms “How Lovely is thy Dwelling Place” (Ein Deutsches Requiem)
arr. H.Josselyn-Cranson Three Canadian Folk Songs
T. Tallis If Ye Love Me
M. Duruflé Quatre Motets Sur des Themes Gregoriens
Y. M. Barnwell Wanting Memories
arr. M. Hayes This Little Light
arr. M. Bartholomew Shenandoah
arr. F. Fjellheim Eatenmen Vuelie (Fairest Lord Jesus)
trad. Sancte Joseph
trad. arr. S.G. Prichard This is Holy Ground
W. Dawson In His Care-O
J. Carter Ticket to the Promised Land
G. Fauré Cantique de Jean Racine
Cheffes de choeur : Dr. Heather Josselyn-Cranson et Anna Miles
Le Regis College Combined Chorus est composé des Regis Glee Singers et du Regis Community Chorus. Les Glee Singers, l’une des plus anciennes associations étudiantes de Regis, assurent l’accompagnement musical des événements du campus, notamment les messes, les cérémonies de remise des diplômes et les assemblées générales, depuis 1927. Le Regis Community Chorus, anciennement l’Alumni Chorus, a été fondé en 1993 afin d’offrir aux anciens élèves et aux amis de l’université la possibilité de chanter tout au long de l’année. Ensemble, le Regis College Combined Chorus s’est produit aux États-Unis à la Basilica of the National Shrine of Mary, Queen of the Universe à Orlando, en Floride, à St. Patrick’s Cathedral à New York, ainsi qu’à la Redwood Library and Athenaeum à Newport, dans le Rhode Island. Le chœur s’est également produit à l’étranger, notamment en Irlande, en Grèce, en Italie et au Portugal. Notre dernière tournée en France remonte à l’année 2000, et nous sommes ravis d’y retourner.La chorale est fière de représenter le Regis College, une université fondée en 1927 par les Sœurs de Saint-Joseph de Boston et ancrée dans leurs valeurs d’hospitalité gracieuse, de résolution pacifique des conflits, de respect de la création, ainsi que d’amour et de service envers le prochain sans distinction. Le Regis prépare ses étudiants à devenir des agents du changement au sein de leurs propres communautés et à servir et diriger en tant que défenseurs d’une société mondiale plus juste et plus compatissante.
Les Regis College Combined Choirs de Massachusetts, Etats-Unis, proposent un concert varié de chansons sacrées, spirituelles et traditionnelles pour chœur mixte
Le vendredi 15 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T16:00:00+02:00_2026-05-15T17:00:00+02:00
Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris
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