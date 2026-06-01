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Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse, Parvis sud, Gif-sur-Yvette

Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse, Parvis sud, Gif-sur-Yvette

Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse, Parvis sud, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parvis sud

Adresse : Gif-sur-Yvette

Ville : 91190 Gif-sur-Yvette

Département : Essonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse Dimanche 21 juin, 19h00 Parvis sud Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

L’équipe de la MJC invite les jeunes talents sur scène dans une ambiance rock cover et métal

Parvis sud Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://the_pink.tears »}]
L’équipe de la MJC invite les jeunes talents sur scène dans une ambiance rock cover et métal

©service culturel

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