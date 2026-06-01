Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse, Parvis sud, Gif-sur-Yvette

Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse Dimanche 21 juin, 19h00 Parvis sud Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

L’équipe de la MJC invite les jeunes talents sur scène dans une ambiance rock cover et métal

Maison des lycéens de la vallée de Chevreuse ja_musique_lvc

Pink tears the_pink.tears

Behyped Musicband behype_musicband

Unofficia

Parvis sud Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://the_pink.tears »}]

L’équipe de la MJC invite les jeunes talents sur scène dans une ambiance rock cover et métal

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