Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse, Parvis sud, Gif-sur-Yvette
Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse, Parvis sud, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Le Parvis du Val Fleury : lieu incontournable de la Jeunesse Dimanche 21 juin, 19h00 Parvis sud Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
L’équipe de la MJC invite les jeunes talents sur scène dans une ambiance rock cover et métal
- Maison des lycéens de la vallée de Chevreuse ja_musique_lvc
- Pink tears the_pink.tears
- Behyped Musicband behype_musicband
- Unofficia
Parvis sud Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://the_pink.tears »}]
L’équipe de la MJC invite les jeunes talents sur scène dans une ambiance rock cover et métal
©service culturel
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