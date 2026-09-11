Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui, Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg - Digne-les-Bains · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Crypte et cathédrale Notre-Dame du Bourg en accès libre et gratuit de 10h à 18h30
« Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui » révélé sur grand écran
Exposition photos de Jean Sébastien QUIESSE
« Sur les traces de Dinia » court métrage pour découvrir Digne à l’époque antique
Samedi 19 septembre 14h30 : Visite guidée « Les peintures de la cathédrale »
Sur inscription
Dimanche 20 septembre 10h00 : Visite guidée de la Crypte archéologique
Sur inscription
Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains rue du Prévôt 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492610973 Une des plus grande Crypte d’Europe (870m²).
Une traversée de 2 000 ans d’Histoire.
La découverte des différents édifices religieux qui se sont succédé au fil des siècles.
La connaissance de la cité antique de Dinia.
Crypte et cathédrale Notre-Dame du Bourg en accès libre et gratuit de 10h à 18h30
© Illustration : Jean Leblanc
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