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Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui, Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg - Digne-les-Bains · Digne-les-Bains

Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui, Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg - Digne-les-Bains
Adresse
rue du Prévôt 04000 Digne-les-Bains
Ville
04000 Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Crypte et cathédrale Notre-Dame du Bourg en accès libre et gratuit de 10h à 18h30

« Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui » révélé sur grand écran

Exposition photos de Jean Sébastien QUIESSE

« Sur les traces de Dinia » court métrage pour découvrir Digne à l’époque antique

Samedi 19 septembre 14h30 : Visite guidée « Les peintures de la cathédrale »
Sur inscription

Dimanche 20 septembre 10h00 : Visite guidée de la Crypte archéologique
Sur inscription

Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains rue du Prévôt 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492610973 Une des plus grande Crypte d’Europe (870m²).
Une traversée de 2 000 ans d’Histoire.
La découverte des différents édifices religieux qui se sont succédé au fil des siècles.
La connaissance de la cité antique de Dinia.
Crypte et cathédrale Notre-Dame du Bourg en accès libre et gratuit de 10h à 18h30

© Illustration : Jean Leblanc

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