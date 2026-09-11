Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui, Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Crypte et cathédrale Notre-Dame du Bourg en accès libre et gratuit de 10h à 18h30

« Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui » révélé sur grand écran

Exposition photos de Jean Sébastien QUIESSE

« Sur les traces de Dinia » court métrage pour découvrir Digne à l’époque antique

Samedi 19 septembre 14h30 : Visite guidée « Les peintures de la cathédrale »

Sur inscription

Dimanche 20 septembre 10h00 : Visite guidée de la Crypte archéologique

Sur inscription

Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains rue du Prévôt 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492610973 Une des plus grande Crypte d’Europe (870m²).

Une traversée de 2 000 ans d’Histoire.

La découverte des différents édifices religieux qui se sont succédé au fil des siècles.

La connaissance de la cité antique de Dinia.

Crypte et cathédrale Notre-Dame du Bourg en accès libre et gratuit de 10h à 18h30

© Illustration : Jean Leblanc