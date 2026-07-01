Le patrimoine du futur, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Le patrimoine du futur Samedi 19 septembre, 15h00 Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le patrimoine du futur se construit à la Micro-Folie ! Venez imprimer en 3D la rotonde, personnalisez là et repartez avec !

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 87 20 32 »}, {« type »: « email », « value »: « micro.folie@saintgermainenlaye.fr »}]

Atelier « Le patrimoine du futur »

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