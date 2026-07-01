Le Patrimoine en médiathèque – Journée spéciale pour les scolaires, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg · Valence
Informations pratiques
Le Patrimoine en médiathèque – Journée spéciale pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 09h00 Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
> Le Patrimoine en médiathèque
Partez à la découverte des collections patrimoniales valentinoises : manuscrits, ouvrages anciens et documents remarquables dévoilent l’histoire du livre, ainsi que les enjeux de leur conservation et de leur restauration.
- Vendredi 18 septembre de 9h à 17h
- Visite adaptée à tous les niveaux du cycle 2 au lycée.
- Durée 1h.
- Inscription obligatoire : archives@valenceromansagglo.fr
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « archives@valenceromansagglo.fr »}] [{« link »: « mailto:archives@valenceromansagglo.fr »}]
> Le Patrimoine en médiathèque
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