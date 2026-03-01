Le Pays des Fleurs (Jeune public) Théo Théâtre PARIS

Aujourd’hui est un grand jour : les bébés tortues vont suivre leur maman pour rejoindre la mer. Poucette se réveille après sa première nuit au pays des fleurs. Elle part à la quête des tortues sur cette île musicale, peuplée d’insectes étranges et merveilleux.

Librement inspiré du conte de Poucette d’Andersen, le Pays des Fleurs est un spectacle joué, chanté avec des instruments endirect par la comédienne musicienne Florence Deplanque.

Cet univers coloré et poétique éveillera les sens des petits comme des grands.

Costumière : Bénédicte Poirier / Scénographe : Louise Vulbeau

Tranche d’âge

À partir de 6 mois

DURÉE

0h35

AUTEUR

Cédric Ingard

COMPAGNIE

Sursalt

MISE EN SCÈNE

Cédric Ingard

ARTISTES

Florence Delplanque

Suivons Poucette à la recherche des tortues sur l’île aux fleurs. Un univers musical, poétique et coloré où tous les sens s’éveillent.

Le jeudi 30 avril 2026

de 11h00 à 11h35

Le mercredi 29 avril 2026

de 11h00 à 11h35

Le vendredi 24 avril 2026

de 11h00 à 11h35

Le lundi 20 avril 2026

de 11h00 à 11h35

Le vendredi 06 mars 2026

de 11h00 à 11h35

Le jeudi 05 mars 2026

de 11h00 à 11h35

Du samedi 07 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :

samedi

de 11h00 à 11h35

Fermé le samedi 18 avril 2026

Fermé le samedi 21 mars 2026

payant Tout public.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/ +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



