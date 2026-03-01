Le Pays des Fleurs (Jeune public) Théo Théâtre PARIS
Le Pays des Fleurs (Jeune public) Théo Théâtre PARIS jeudi 5 mars 2026.
Aujourd’hui est un grand jour : les bébés tortues vont suivre leur maman pour rejoindre la mer. Poucette se réveille après sa première nuit au pays des fleurs. Elle part à la quête des tortues sur cette île musicale, peuplée d’insectes étranges et merveilleux.
Librement inspiré du conte de Poucette d’Andersen, le Pays des Fleurs est un spectacle joué, chanté avec des instruments endirect par la comédienne musicienne Florence Deplanque.
Cet univers coloré et poétique éveillera les sens des petits comme des grands.
Costumière : Bénédicte Poirier / Scénographe : Louise Vulbeau
Tranche d’âge
À partir de 6 mois
DURÉE
0h35
AUTEUR
Cédric Ingard
COMPAGNIE
Sursalt
MISE EN SCÈNE
Cédric Ingard
ARTISTES
Florence Delplanque
Le jeudi 30 avril 2026
de 11h00 à 11h35
Le mercredi 29 avril 2026
de 11h00 à 11h35
Le vendredi 24 avril 2026
de 11h00 à 11h35
Le lundi 20 avril 2026
de 11h00 à 11h35
Le vendredi 06 mars 2026
de 11h00 à 11h35
Le jeudi 05 mars 2026
de 11h00 à 11h35
Du samedi 07 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :
samedi
de 11h00 à 11h35
Fermé le samedi 18 avril 2026
Fermé le samedi 21 mars 2026
payant Tout public.
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/ +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
