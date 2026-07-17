Le père, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Le père 13 et 14 mars 2027 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 53 € – 2e série : 48 € – Abonné 1re série : 49 € – Moins de 26 ans : 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T20:30:00+01:00 – 2027-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00

DE ET MIS EN SCÈNE PAR FLORIAN ZELLER DE L’ACADÉMIE FRANҪAISE

AVEC PIERRE ARDITI, IRÈNE JACOB, CHLOÉ LAMBERT, STANISLAS STANIC, CAROLINA JURCZAK, VINCENT DENIARD

SCÉNOGRAPHIE BRUNO DE LAVENÈRE

LUMIÈRE LAURENT CASTAINGT

PRODUCTION PASCAL LEGROS ORGANISATION EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE ÉDOUARD VII

DURÉE 1H30

André n’est plus tout jeune. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu : celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleurs, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance…

On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.

Dans une mise en scène aussi subtile qu’ingénieuse, les frontières du réel se fissurent peu à peu, entraînant le spectateur dans un vertige où se confondent vérité, illusion et mémoire.

Considérée par le Times comme l’une des plus grandes pièces du siècle, l’œuvre majeure de Florian Zeller retrouve toute sa puissance dans cette distribution magistrale réunissant Pierre Arditi et Irène Jacob. Un grand moment de théâtre.

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Patrick Swirc