Le petit bazar, Centre social Les Bancs Publics, Alès
Le petit bazar, Centre social Les Bancs Publics, Alès vendredi 22 mai 2026.
Le petit bazar Vendredi 22 mai, 16h30 Centre social Les Bancs Publics Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Centre social Les Bancs Publics Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 30 38 02 75 https://www.facebook.com/p/Centre-social-Les-bancs-publics-100068176268163/
Friperie, jeux de société, goûter, défilé “made in chiné”.
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