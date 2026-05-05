Le petit bazar, Centre social Les Bancs Publics, Alès

Le petit bazar Vendredi 22 mai, 16h30 Centre social Les Bancs Publics Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Centre social Les Bancs Publics Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 30 38 02 75 https://www.facebook.com/p/Centre-social-Les-bancs-publics-100068176268163/

Friperie, jeux de société, goûter, défilé “made in chiné”.