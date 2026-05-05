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Le petit bazar, Centre social Les Bancs Publics, Alès

Le petit bazar, Centre social Les Bancs Publics, Alès

Le petit bazar, Centre social Les Bancs Publics, Alès vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Centre social Les Bancs Publics

Adresse : Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Le petit bazar Vendredi 22 mai, 16h30 Centre social Les Bancs Publics Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Centre social Les Bancs Publics Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 30 38 02 75 https://www.facebook.com/p/Centre-social-Les-bancs-publics-100068176268163/
Friperie, jeux de société, goûter, défilé “made in chiné”.

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