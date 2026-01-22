Le Petit Chaperon Rouge Festival des Veyracomusies

Veyrac Haute-Vienne

Vous pensez connaître l’histoire ? Détrompez-vous.

Suivez-nous dans une relecture à 200 km/h du Chaperon Rouge.

Ici, Mélanie avance avec son téléphone à la main, croise Batman, un loup pas si discret, une grand-mère survitaminée… le tout dans de la pâte à gâteau, des fumigènes et une énergie débordante. Deux comédiens, une galerie de personnages improbables, un décor bricolé qui se transforme sans cesse tout s’enchaîne à toute vitesse. Sous l’humour et le chaos assumé, le spectacle interroge notre rapport aux autres, aux médias, à l’émancipation et à l’adolescence.

Un conte pop, punk et joyeusement absurde, où l’héroïne prend la route à sa manière.

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

