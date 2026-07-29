LE PETIT DÉJEUNER Hôtel PAMS Perpignan
mercredi 2 juin 2027 · Hôtel PAMS · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE PETIT DÉJEUNER
Hôtel PAMS 18 Rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-06-02 08:30:00
fin : 2027-06-03
Date(s) :
2027-06-02 2027-06-03
A l’Hôtel Pams Autour d’un comptoir, la Cie Dérézo mijote textes et gourmandises dans une forme conviviale et inattendue. Un rendez‑vous savoureux pour réveiller le corps et l’esprit. Dans l’odeur du café, prenez place autour du banquet.
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Hôtel PAMS 18 Rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Hôtel Pams: Gathered around a counter, the Cie Dérézo concocts literary works and culinary delights in a warm and unexpected setting. A delightful experience to awaken both body and mind. Amid the aroma of coffee, take a seat at the banquet table.
L’événement LE PETIT DÉJEUNER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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