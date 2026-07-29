LE PETIT DÉJEUNER Hôtel PAMS Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LE PETIT DÉJEUNER

Hôtel PAMS 18 Rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2027-06-02 08:30:00

fin : 2027-06-03

Date(s) :

2027-06-02 2027-06-03

A l’Hôtel Pams Autour d’un comptoir, la Cie Dérézo mijote textes et gourmandises dans une forme conviviale et inattendue. Un rendez‑vous savoureux pour réveiller le corps et l’esprit. Dans l’odeur du café, prenez place autour du banquet.

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Hôtel PAMS 18 Rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Hôtel Pams: Gathered around a counter, the Cie Dérézo concocts literary works and culinary delights in a warm and unexpected setting. A delightful experience to awaken both body and mind. Amid the aroma of coffee, take a seat at the banquet table.

L’événement LE PETIT DÉJEUNER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME