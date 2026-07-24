LE PETIT DÉJEUNER Jardin de La Monnaie (musée Puig) Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LE PETIT DÉJEUNER

Jardin de La Monnaie (musée Puig) 42 Avenue de Grande Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-06-04 08:30:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04 2027-06-05 2027-06-06

Au Jardin de La Monnaie (musée Puig) Autour d’un comptoir, la Cie Dérézo mijote textes et gourmandises dans une forme conviviale et inattendue. Un rendez‑vous savoureux pour réveiller le corps et l’esprit. Dans l’odeur du café, prenez place autour du banquet.

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Jardin de La Monnaie (musée Puig) 42 Avenue de Grande Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Jardin de La Monnaie (Puig Museum): Gathered around a counter, the D%E9r%E9zo Company crafts texts and delicacies in a convivial and unexpected setting. A delightful experience to awaken both body and mind. Amid the aroma of coffee, take a seat at the banquet table.

L’événement LE PETIT DÉJEUNER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME