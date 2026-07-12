Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Le petit détournement

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05 21:45:00

Date(s) :

2027-02-05

Théâtre improvisation

Un show de doublage improvisé sur grand écran ! Inspiré par le film culte Le Grand Détournement, des improvisateurs de haut vol réinventent une bande son sur des extraits de films récents, classiques, pépites méconnues, séries TV cultes ou nanars… A une différence notable près les doubleurs et le musicien du petit détournement vont devoir réaliser la prouesse de créer en direct un scenario, des dialogues et une ambiance sonore de manière totalement improvisée, challengés par un maître de cérémonie facétieux.

Le petit détournement est rythmé par un florilège de séquences et de défis à relever, servis avec une bonne dose d’humour, de décalages et de créativité… et saupoudrés de culture ciné.

Chaque représentation est unique et éphémère car les séquences vidéo sont concoctées spécialement pour chaque évènement, puis dévoilées en direct sur scène aux artistes et au public. Le succès et la magie du petit détournement reposent autant sur la structure dynamique et variée du spectacle que sur le talent, l’expérience et le travail spécifique du collectif Nantais La Poule, pour le doublage improvisé.

Durée 1h15 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif D

Plein tarif (hors abonnement) 18€

Tarif partenaires (hors abonnement) 16€

Tarif réduit (hors abonnement) 10€

Abonnés tout public 14€

Abonnés tarif réduit 8€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

Improvisational Theater

L’événement Le petit détournement Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin