Informations pratiques

Yssingeaux

Le petit marché de producteurs locaux

Place Foch Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Nouveauté cet été Le Petit marché de producteurs locaux du samedi De 17h à 19h ! Retrouvez un boucher/traiteur, Un primeur maraicher, Un apiculteur, Un producteur de fruits rouges, Un camion pizza, Une productrice de plantes médicinales.

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Place Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

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English :

New this summer: The Saturday Local Farmers’ Market—from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.! Come meet a butcher/caterer, a produce farmer, a beekeeper, a berry farmer, a pizza truck, and a medicinal plant grower.

L’événement Le petit marché de producteurs locaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire