Le petit marché de producteurs locaux Yssingeaux
samedi 11 juillet 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Le petit marché de producteurs locaux
Place Foch Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29
Nouveauté cet été Le Petit marché de producteurs locaux du samedi De 17h à 19h ! Retrouvez un boucher/traiteur, Un primeur maraicher, Un apiculteur, Un producteur de fruits rouges, Un camion pizza, Une productrice de plantes médicinales.
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Place Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
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English :
New this summer: The Saturday Local Farmers’ Market—from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.! Come meet a butcher/caterer, a produce farmer, a beekeeper, a berry farmer, a pizza truck, and a medicinal plant grower.
L’événement Le petit marché de producteurs locaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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