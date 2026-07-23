Le Petit Prince d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Le Petit Prince d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

À partir de 7 ans

Le Petit Prince vient d’une planète à peine plus grande que lui sur laquelle il y a des baobabs et une fleur très précieuse, une rose, qui fait sa coquette et dont il se sent responsable. Le Petit Prince aime le coucher de soleil. Un jour, il l’a vu quarante-quatre fois ! Il a aussi visité d’autres planètes et rencontré des gens très importants mais qui ne savaient pas répondre à ses questions. Sur la Terre, il a appris le renard, qui est devenu son ami. Et surtout, il a rencontré l’aviateur, échoué en plein désert du Sahara. Alors, il lui a demandé S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !

Mis en scène par François Ha Van, joué par Hoël Le Corre, rire solaire et chevelure couleur des champs de blé, ce Petit Prince illumine pendant une heure le Théâtre de la Scala. LE FIGARO

On souligne la performance bluffante de Hoël Le Corre qui relève le défi d’incarner à merveille le Petit Prince. On est subjugués. On recommande mille fois. LA PROVENCE

Mise en scène François Ha Van

Avec Hoël Le Corre

Création de magie augmentée Moulla

Création graphique Augmented Magic

Chorégraphie Caroline Marcadé

Création lumière Alexis Beyer

Création musicale Guillaume Aufaure

Merci à Philippe Torreton, d’avoir prêté sa voix à Saint-Exupéry.

Durée 1H .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Le Petit Prince d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

L’événement Le Petit Prince d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais