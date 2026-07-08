Le petit prince m’a dit Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Le petit prince m’a dit

Samedi 12 décembre 2026 de 18h30 à 19h30.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:30:00

fin : 2026-12-12 19:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Un voyage initiatique inspirant, vers l’espoir d’un monde meilleur.

Une jeune femme attend un enfant, elle est à la fois extrêmement heureuse de sa venue et très inquiète pour son avenir. Elle a le sentiment que les conséquences de la crise écologique et du changement climatique rendent les prochaines décennies bien incertaines.

Face aux mauvaises nouvelles qui s’accumulent, la peur parfois la submerge. Alors tous les soirs, pour conjurer son angoisse, elle lit un extrait du Petit Prince de Saint Exupéry à son enfant. Cela l’apaise. Ce soir-là, elle n’a pas le temps de terminer la page qu’elle a débuté que le sommeil la submerge. Dans son rêve, certains des personnages du livre de Saint Exupéry viennent la visiter…



Cie K.i.T

Texte et mise en scène Alain Ubaldi (librement adapté du Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry édition Gallimard 1946)

Avec Valérie Paüs, Marion Piro, Florian Martinet

Dans le cadre du dispositif Ami Diffusion du Conseil départemental 84

A partir de 9 ans .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

An inspiring journey of self-discovery, toward the hope of a better world.

L’événement Le petit prince m’a dit Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis