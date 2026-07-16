Le petit train des arts – Saison 5, Médiathèque Paul Langevin, Saint-Martin-d’Hères
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Paul Langevin · Saint-Martin-d'Hères
Informations pratiques
Le petit train des arts – Saison 5 Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Médiathèque Paul Langevin Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Partez à bord du petit train touristique pour découvrir le patrimoine artistique et historique de la ville et du campus universitaire. Cette promenade commentée est l’occasion de voir sous un nouveau jour les lieux que vous traversez quotidiennement. Un moment rafraîchissant et convivial !
Tram D, arrêt Edouard Vaillant
Bus C5, arrêt Edouard Vaillant
Visites coorganisées par le Campus des Arts (Université Grenoble Alpes) et la ville de Saint-Martin-d’Hères.
Inscriptions pour les adultes et les enfants : contacter la médiathèque Paul Langevin au 04 76 42 76 88.
Inscriptions pour les étudiants : billetterie sur culture.univ-grenoble-alpes.fr
Médiathèque Paul Langevin 29, place Karl Marx, 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Portail Rouge Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://culture.univ-grenoble-alpes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 76 88 »}]
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©Anaïs Pouillaude
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