Informations pratiques

Mâcon

Le petit train des Vignes

1, place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:15:00

fin : 2026-10-16 12:45:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

En période d’entrée automnale, le travail en cave suit son cours et le paysage change de couleurs…. Au départ de Mâcon, capitale de la Saône-et-Loire et ville du commerce des vins qui a donné son nom à la région le Mâconnais -, partez à la découverte de la Vallée des Caves, ses villages vignerons et leurs patrimoines séculaires. Rencontrez les acteurs du vignoble, caves coopératives et particulières, qui proposent un large choix de vins blancs, rouges et effervescents en accord avec les spécialités mâconnaises à déguster. Un événement organisé dans le cadre de l’opération Vignobles en Scène.

Visite commentée par Emmanuel Nonain, Guide conférencier. .

1, place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 21 07 07

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English : Le petit train des Vignes

L’événement Le petit train des Vignes Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès