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AGENDA · Mâcon

Le petit train des Vignes Mâcon

vendredi 16 octobre 2026 · Mâcon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
1, place Saint-Pierre
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
19 19 19 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Le petit train des Vignes

1, place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:15:00
fin : 2026-10-16 12:45:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17

En période d’entrée automnale, le travail en cave suit son cours et le paysage change de couleurs…. Au départ de Mâcon, capitale de la Saône-et-Loire et ville du commerce des vins qui a donné son nom à la région le Mâconnais -, partez à la découverte de la Vallée des Caves, ses villages vignerons et leurs patrimoines séculaires. Rencontrez les acteurs du vignoble, caves coopératives et particulières, qui proposent un large choix de vins blancs, rouges et effervescents en accord avec les spécialités mâconnaises à déguster. Un événement organisé dans le cadre de l’opération Vignobles en Scène.
Visite commentée par Emmanuel Nonain, Guide conférencier.   .

1, place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 21 07 07 

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English : Le petit train des Vignes

L’événement Le petit train des Vignes Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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