Le Plaisir Tour au Set Club Setclub Aix-en-Provence
dimanche 5 juillet 2026 · Setclub · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Le Plaisir Tour au Set Club
Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21h.
Ouverture des portes à 19h. Setclub 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Plaisir Tour est une bande de copains humoristes qui profitent de l’été pour faire une tournée tous ensemble au soleil !
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Setclub 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com
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English :
The Plaisir Tour is a group of comedian friends who are taking advantage of the %E9%E9 to go on a tour together in the sun!
L’événement Le Plaisir Tour au Set Club Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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