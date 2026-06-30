Le Plaisir Tour au Set Club Setclub Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Le Plaisir Tour au Set Club

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21h.

Ouverture des portes à 19h. Setclub 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Plaisir Tour est une bande de copains humoristes qui profitent de l’été pour faire une tournée tous ensemble au soleil !

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Setclub 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

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English :

The Plaisir Tour is a group of comedian friends who are taking advantage of the %E9%E9 to go on a tour together in the sun!

L’événement Le Plaisir Tour au Set Club Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence