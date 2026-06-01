Le plancher musical : installation sonore pour les enfants, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le plancher musical : installation sonore pour les enfants Samedi 6 juin, 10h30, 11h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Dans le cadre du festival 33 Tour, l’association Eclats (musique originale et programmation d’Agnès Poisson), le service petite enfance et la bibliothèque des enfants vous proposent un parcours musical de découverte qui permet à l’enfant de devenir l’interprète d’une musique contemporaine.

2 séances de 30 min le matin pour les 2-4 ans, sur inscription.

> Gironde Music Box : en savoir plus sur le plancher musical

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] [{« link »: « https://www.eclats.net/PLANCHER.php »}, {« link »: « https://girondemusicbox.fr/la-gazette-du-festival-33-tour-2-petite-presentation-du-plancher-musical-initie-par-lassociation-eclats/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Concert – Atelier Association Eclats Plancher musical

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