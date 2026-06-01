Le plancher musical : installation sonore pour les enfants, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Le plancher musical : installation sonore pour les enfants, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Le plancher musical : installation sonore pour les enfants Samedi 6 juin, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Dans le cadre du festival 33 Tour, l’association Eclats (musique originale et programmation d’Agnès Poisson), le service petite enfance et la bibliothèque des enfants vous proposent un parcours musical de découverte qui permet à l’enfant de devenir l’interprète d’une musique contemporaine.
4 séances de 45 min l’après-midi pour les 4-6 ans, sur inscription.
> Gironde Music Box : en savoir plus sur le plancher musical
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] [{« link »: « https://www.eclats.net/PLANCHER.php »}, {« link »: « https://girondemusicbox.fr/la-gazette-du-festival-33-tour-2-petite-presentation-du-plancher-musical-initie-par-lassociation-eclats/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Concert – Atelier Association Eclats Plancher musical
©XXX
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