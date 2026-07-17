Le portrait à travers les collections de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, Maison de la Culture d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Le portrait à travers les collections de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie 28 novembre 2026 – 27 février 2027 Maison de la Culture d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T13:00:00+01:00 – 2026-11-28T20:30:00+01:00

Fin : 2027-02-27T13:00:00+01:00 – 2027-02-27T20:30:00+01:00

Une bande de bikers de banlieue, Victor Hugo, David Lynch, Joséphine Baker et quelques matelots de la Royale se côtoient sur les murs de la maison de la Culture à Amiens. Se faire tirer le portrait est souvent le premier contact de chacun d’entre nous avec le photographe professionnel. À la maternité ou à l’école, puis chez le photographe de quartier, le portrait photographique, souvenir de naissance, de classe, ou support indispensable du document d’identité officiel, s’est répandu au point que l’on en oublie parfois qu’il s’agit de photographies.

De Félix Nadar à Xavier Lambours, de Sam Lévin et Lucienne Chevert à Dolorès Marat, du Studio Harcourt à Patrick Zachmann, les photographes ont fait du portrait l’un de leurs genres privilégiés. Moment de complicité entre l’auteur et son modèle, celui-ci a pu, depuis les débuts de la photographie, prendre des formes multiples. Chaque studio, chaque auteur a donné, selon sa sensibilité, une forme plastique originale à ses images. Qu’ils soient anonymes, photographiés par des amateurs du début du xxe siècle, ou stars du cinéma dans l’objectif de Carole Bellaïche ou Arnaud Baumann, chaque sujet, chaque modèle est mis en scène et en lumière par le photographe, incarnant tantôt un rôle, tantôt le reflet d’une personnalité.

Du Second Empire à nos jours, les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) offrent à voir cette diversité d’approches, qu’elles soient de commande, comme chez Nadar ou Harcourt, plasticienne, comme chez Jacqueline Salmon, Gladys ou Anne Garde, ou bien encore documentaire, comme chez Yan Morvan ou Jean Pottier. Au travers des images d’une quarantaine d’auteurs dont les fonds sont conservés à la MPP se dessine ici une histoire du portrait photographique.

Service à compétence nationale, la MPP conserve à la fois les archives des Monuments historiques et de l’Archéologie (11 kml), et le patrimoine photographique de l’État (25 millions de photographies tous supports confondus).

À la tête de la plus importante collection photographique d’Europe, la MPP a relevé, depuis 2016, la politique de collecte de donations photographiques voulue par le ministère de la Culture dans les années 1980.

mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

Maison de la Culture d’Amiens 2 place Léon Gontier 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Une bande de bikers de banlieue, Victor Hugo, David Lynch, Joséphine Baker et quelques matelots de la Royale se côtoient sur les murs de la maison de la Culture à Amiens. Se faire tirer le portrait À…

Yan Morvan, Les hard rockers, Banlieue, 1989.

© Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo