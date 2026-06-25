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LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Perpignan

vendredi 10 juillet 2026 · https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a · Perpignan

LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a
Adresse
Musée Hyacinthe Rigaud
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE

https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-01 2026-08-21

Inspirés par les formes, la poésie et le vocabulaire de Joan Miró, laissez-vous guider dans un atelier ludique et convivial.

Le 10 Juillet, 1er Août et 21 Août à 14h30. …
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https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

Inspired by the shapes, poetry, and vocabulary of Joan Miró, let us guide you through a fun and friendly workshop.

July 10, August 1, and August 21 at 2:30 p.m. …

L’événement LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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