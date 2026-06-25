LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Perpignan
vendredi 10 juillet 2026 · https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE
https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-01 2026-08-21
Inspirés par les formes, la poésie et le vocabulaire de Joan Miró, laissez-vous guider dans un atelier ludique et convivial.
Le 10 Juillet, 1er Août et 21 Août à 14h30. …
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https://www.musee-rigaud.fr/actualites/a Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
Inspired by the shapes, poetry, and vocabulary of Joan Miró, let us guide you through a fun and friendly workshop.
July 10, August 1, and August 21 at 2:30 p.m. …
L’événement LE POUVOIR DU TRAIT NOIR ATELIER FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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