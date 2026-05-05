Le Prato à St So, Espace chapiteau du Prato (Cours St-So), Lille
Le Prato à St So, Espace chapiteau du Prato (Cours St-So), Lille vendredi 9 octobre 2026.
Le Prato à St So 9 – 11 octobre Espace chapiteau du Prato (Cours St-So) Nord
1 spectacle payant (de 5 à 15 €), 2 spectacles gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00
VENDREDI 9 OCTOBRE
20h00 : Ignis | Collectif Sismique [Cours St So – sous chapiteau]
SAM 10 OCTOBRE
16h00 : Sous l’chantier la plage | Cie En corps En l’air [sur l’Esplanade de la Gare Saint Sauveur]
17h30 : Kontact | Cie Puéril Péril [sur l’Esplanade de la Gare Saint Sauveur]
19h00 : Ignis | Collectif Sismique [Cours St So – sous chapiteau]
DIM 11 OCTOBRE
14h30 : Kontact | Cie Puéril Péril [sur l’Esplanade de la Gare Saint Sauveur]
16h00 : Sous l’chantier la plage | Cie En corps En l’air (esplanade Gare Saint Sauveur)
17h30 : Ignis | Collectif Sismique (Cours St So – sous chapiteau)
Proposé par le Prato, avec le soutien de lille3000
INFOS :
1 spectacle payant (de 5 à 15 €), 2 spectacles gratuits
Espace chapiteau du Prato (Cours St-So) 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 52 71 24 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.leprato.fr »}]
Le Prato – Pôle National Cirque – Lille, s’installe à St So le temps d’un week-end, avec 2 spectacles gratuits en extérieur et un spectacle sous chapiteau.
© Pierre-Yves Chouin / © Ville d’Argenteuil / © Julie Cherki
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