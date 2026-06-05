Bourges

Le Printemps Au Coeur de la Rue d’Auron

Rue d’Auron Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une journée festive à la rue d’Auron avec musique, animations, créateurs et bonnes affaires chez les commerçants.

L’Union des commerçants de la rue d’Auron invite petits et grands à célébrer le printemps, samedi 6 juin de 10h à 19h. Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance festive avec des artistes musicaux, dont la chorale La Préférence , Sandra et Diabolo Zic, un quizz ludique, des exposants créateurs et artisans, ainsi qu’une exposition de dessins de l’école Auron. .

Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 22 34 63 union.ruedauron@gmail.com

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English :

A festive day in the Rue d?Auron, with music, entertainment, designers and bargains at the shops.

L’événement Le Printemps Au Coeur de la Rue d’Auron Bourges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BOURGES