Le Printemps Au Coeur de la Rue d’Auron Bourges
Le Printemps Au Coeur de la Rue d’Auron Bourges samedi 6 juin 2026.
Bourges
Le Printemps Au Coeur de la Rue d’Auron
Rue d’Auron Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une journée festive à la rue d’Auron avec musique, animations, créateurs et bonnes affaires chez les commerçants.
L’Union des commerçants de la rue d’Auron invite petits et grands à célébrer le printemps, samedi 6 juin de 10h à 19h. Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance festive avec des artistes musicaux, dont la chorale La Préférence , Sandra et Diabolo Zic, un quizz ludique, des exposants créateurs et artisans, ainsi qu’une exposition de dessins de l’école Auron. .
Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 22 34 63 union.ruedauron@gmail.com
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English :
A festive day in the Rue d?Auron, with music, entertainment, designers and bargains at the shops.
L’événement Le Printemps Au Coeur de la Rue d’Auron Bourges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BOURGES
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