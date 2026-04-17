Bourges

Le Printemps dans la Ville Samedi 18 avril

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Printemps dans la Ville fait vibrer Bourges tout au long du samedi avec concerts, animations et rendez-vous festifs en accès libre.

Le samedi 18 avril, le Printemps dans la Ville propose une journée riche en découvertes musicales et en animations au cœur de Bourges. Tout au long de la journée, le public peut profiter de rendez-vous en accès libre avec expositions, ateliers participatifs, scène ouverte, instants musicaux et temps festifs dans différents lieux de la ville. En soirée, la programmation se prolonge dans une ambiance conviviale et éclectique, fidèle à l’esprit du festival. Une belle occasion de vivre le Printemps de Bourges autrement, entre flânerie urbaine, découvertes artistiques et moments de partage .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40 contact@printemps-bourges.com

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English :

The Printemps dans la Ville festival keeps Bourges buzzing all Saturday long, with concerts, entertainment and festive events open to all.

L’événement Le Printemps dans la Ville Samedi 18 avril Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES