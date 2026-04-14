Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : le Tataki-zomé, La pouponnière, Lille

Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : le Tataki-zomé Samedi 25 avril, 15h00 La pouponnière Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Le tataki-zomé est une technique ancestrale japonaise d’impression végétale sur tissu. Venez transférer sur un sac en toile les couleurs et les formes des plantes du jardin de la Pouponnière avec Hideyuki Ishibashi artiste des Ateliers de la Pouponnière.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Pour les vacances d’avril, la Pouponnière accueille le Musée d’Histoire Naturelle dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. Au programme : ateliers, musée numérique et biblio mobile.