Le Printemps des cimetières au cimetière de Montmartre Cimetière de Montmartre Paris

BALADE CHANTÉE : À LA DÉCOUVERTE DES ARTISTES FÉMININES INHUMÉES DANS LE CIMETIÈRE

A 15 h :

Avec l’association Et Voilà. Déambulation musicale autour de compositrices du cimetière Montmartre et leur entourage – musique classique.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE MONTMARTRE Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière de Montmartre autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière de Montmartre 20, avenue Rachel et rue Ganneron 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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