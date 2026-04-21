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Le Printemps des cimetières au cimetière de Montmartre Cimetière de Montmartre Paris

Le Printemps des cimetières au cimetière de Montmartre Cimetière de Montmartre Paris

Le Printemps des cimetières au cimetière de Montmartre Cimetière de Montmartre Paris dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cimetière de Montmartre

Adresse : 20, avenue Rachel et rue Ganneron

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Tarif : <p></p>

BALADE CHANTÉE : À LA DÉCOUVERTE DES ARTISTES FÉMININES INHUMÉES DANS LE CIMETIÈRE

A 15 h :

Avec l’association Et Voilà. Déambulation musicale autour de compositrices du cimetière Montmartre et leur entourage – musique classique.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE MONTMARTRE

Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière de Montmartre autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière de Montmartre 20, avenue Rachel et rue Ganneron  75018 Paris
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