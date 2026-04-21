Le Printemps des cimetières au cimetière de Montmartre Cimetière de Montmartre Paris
Le Printemps des cimetières au cimetière de Montmartre Cimetière de Montmartre Paris dimanche 10 mai 2026.
BALADE CHANTÉE : À LA DÉCOUVERTE DES ARTISTES FÉMININES INHUMÉES DANS LE CIMETIÈRE
A 15 h :
Avec l’association Et Voilà. Déambulation musicale autour de compositrices du cimetière Montmartre et leur entourage – musique classique.
SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE MONTMARTRE
Visitez le cimetière de Montmartre autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière de Montmartre 20, avenue Rachel et rue Ganneron 75018 Paris
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