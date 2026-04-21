Le Printemps des cimetières au cimetière du Montparnasse Cimetière du Montparnasse Paris
Le Printemps des cimetières au cimetière du Montparnasse Cimetière du Montparnasse Paris dimanche 10 mai 2026.
VISITES COMMENTÉES OU ANIMÉES
PROMENADE COMMUNARDE AVEC CONFÉRENCIERS
ET DÉPÔTS DE FLEURS
De
10 h à 11 h 30 : Animation proposée par Les Amies et les Amis de la Commune de Paris. Faire connaître les
valeurs de la Commune de Paris et son histoire trop longtemps ignorée.
LE CINÉMA AU MONTPARNASSE OU LE CIMETIÈRE VU
PAR SON GARDIEN
Deux séances : de
10 h 30 à 12 h & de 15 h à 16 h 30 : Animation proposée par la Ville de Paris : découvrez le cimetière du Montparnasse à travers
les yeux d’un gardien passionné de cinéma, mais pas seulement.
LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
Deux séances : de 10 h 30 à
12 h & de 15 h à 16 h 30.
Animation proposée par la Ville de Paris. Quelques exemples des personnalités : Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, Joseph Kessel, Pierre Proudhon, Guy de Maupassant, Eugène Ionesco.
LES FEMMES CÉLÈBRES DU CIMETIÈRE DU
MONTPARNASSE
Deux
séances : de 11 h à 12 h 30 & de 15 h 30 à 17 h. Animation
proposée par la Ville de Paris. Quelques
exemples des personnalités féminines : Simone de Beauvoir, Maryse Bastié,
Agnès Varda, Jane Birkin, Jacqueline Worms de Romilly, Hélène Carrère
d’Encausse, Marguerite Duras, Madeleine Riffaud, Marcelline Loridan Ivens,
Juliette Gréco, Joëlle (du groupe Il était une fois), Jean Seberg…
LES FEMMES ILLUSTRES DU CIMETIÈRE
De 14 h 30 à 17 h : proposée par Alexandrine Espinasse alias Visites Mortelles, membre de l’association « Les Aliennes » : pour découvrir le matrimoine funéraire à travers le parcours de femmes aussi bien connues qu’inconnues et pour réfléchir collectivement à la place qu’aujourd’hui ont les femmes dans la culture.
Nombre de participants limité à 25 personnes. Inscription par mail : hello@lesaliennes.org
INSTANTS CHANTÉS OU POÉTIQUES
BALADE CHANTÉE ACCOMPAGNÉE D’UN GUITARISTE
De 11 h à 13 h : Nombre d’artistes connus et moins connus reposent dans le cimetière. Retrouvez avec quelque peu de nostalgie leurs mélodies ou chansons les plus emblématiques de leur carrière.
RÉCITATION POÉTIQUE : SÉLECTION D’ŒUVRES
DE CHARLES BAUDELAIRE À ÉCOUTER
De 15 h 30 à 17 h (division
6) : Proposée par Yvan Gradis,
récitation d’une trentaine de poèmes déclamés au plus près de sa sépulture.
ANIMATION ET INFORMATION
EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR
De 10 h à 17 h : Animation proposée par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe
et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez
des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par
les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances
funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral
pursuit » !
LA BIODIVERSITÉ DANS LES CIMETIÈRES
PARISIENS ET LES NOUVELLES MÉTHODES D’ENTRETIEN
De 10 h à 17 h : Proposée par la
Ville de Paris :
depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des cimetières. Un stand pour découvrir et comprendre les
nouvelles méthodes d’entretien des cimetières, plus respectueuses de la
biodiversité.
SE RENDRE AU CIMETIÈRE DU MONTPARNASSE
Visitez le cimetière du Montparnasse autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit
Certaines animations sont sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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