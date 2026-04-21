Le Printemps des cimetières au cimetière du Montparnasse Cimetière du Montparnasse Paris

VISITES COMMENTÉES OU ANIMÉES

PROMENADE COMMUNARDE AVEC CONFÉRENCIERS

ET DÉPÔTS DE FLEURS

De

10 h à 11 h 30 : Animation proposée par Les Amies et les Amis de la Commune de Paris. Faire connaître les

valeurs de la Commune de Paris et son histoire trop longtemps ignorée.

LE CINÉMA AU MONTPARNASSE OU LE CIMETIÈRE VU

PAR SON GARDIEN

Deux séances : de

10 h 30 à 12 h & de 15 h à 16 h 30 : Animation proposée par la Ville de Paris : découvrez le cimetière du Montparnasse à travers

les yeux d’un gardien passionné de cinéma, mais pas seulement.

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

Deux séances : de 10 h 30 à

12 h & de 15 h à 16 h 30.

Animation proposée par la Ville de Paris. Quelques exemples des personnalités : Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, Joseph Kessel, Pierre Proudhon, Guy de Maupassant, Eugène Ionesco.

LES FEMMES CÉLÈBRES DU CIMETIÈRE DU

MONTPARNASSE

Deux

séances : de 11 h à 12 h 30 & de 15 h 30 à 17 h. Animation

proposée par la Ville de Paris. Quelques

exemples des personnalités féminines : Simone de Beauvoir, Maryse Bastié,

Agnès Varda, Jane Birkin, Jacqueline Worms de Romilly, Hélène Carrère

d’Encausse, Marguerite Duras, Madeleine Riffaud, Marcelline Loridan Ivens,

Juliette Gréco, Joëlle (du groupe Il était une fois), Jean Seberg…

LES FEMMES ILLUSTRES DU CIMETIÈRE

De 14 h 30 à 17 h : proposée par Alexandrine Espinasse alias Visites Mortelles, membre de l’association « Les Aliennes » : pour découvrir le matrimoine funéraire à travers le parcours de femmes aussi bien connues qu’inconnues et pour réfléchir collectivement à la place qu’aujourd’hui ont les femmes dans la culture.

Nombre de participants limité à 25 personnes. Inscription par mail : hello@lesaliennes.org

INSTANTS CHANTÉS OU POÉTIQUES

BALADE CHANTÉE ACCOMPAGNÉE D’UN GUITARISTE

De 11 h à 13 h : Nombre d’artistes connus et moins connus reposent dans le cimetière. Retrouvez avec quelque peu de nostalgie leurs mélodies ou chansons les plus emblématiques de leur carrière.

RÉCITATION POÉTIQUE : SÉLECTION D’ŒUVRES

DE CHARLES BAUDELAIRE À ÉCOUTER

De 15 h 30 à 17 h (division

6) : Proposée par Yvan Gradis,

récitation d’une trentaine de poèmes déclamés au plus près de sa sépulture.

ANIMATION ET INFORMATION

EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR

De 10 h à 17 h : Animation proposée par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe

et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez

des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par

les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances

funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral

pursuit » !

LA BIODIVERSITÉ DANS LES CIMETIÈRES

PARISIENS ET LES NOUVELLES MÉTHODES D’ENTRETIEN

De 10 h à 17 h : Proposée par la

Ville de Paris :

depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires

pour l’entretien des cimetières. Un stand pour découvrir et comprendre les

nouvelles méthodes d’entretien des cimetières, plus respectueuses de la

biodiversité.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DU MONTPARNASSE Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière du Montparnasse autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Certaines animations sont sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Cimetière du Montparnasse et trouvez le meilleur itinéraire

