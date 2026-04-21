Le printemps des cimetières au cimetière du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris
Le printemps des cimetières au cimetière du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris dimanche 10 mai 2026.
Pour chaque animation est indiquée la porte d’entrée du cimetière la plus proche.
Animations pédagogiques
LES MÉTIERS DU PÈRE-LACHAISE
de 10 h à 17 h 30 – rendez-vous au stand sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant
Proposée par la Ville de Paris. Cette animation vous invite à découvrir les coulisses
du cimetière du Père-Lachaise. Visitez notre stand pour comprendre le
fonctionnement de ce lieu historique et rencontrer les agents qui, tout au long
de l’année, entretiennent, fleurissent, surveillent le cimetière et accueillent
les visiteurs. Une opportunité exceptionnelle de découvrir les métiers
passionnants qui contribuent à la préservation et à la beauté du Père-Lachaise.
LA GESTION DU PÈRE-LACHAISE AU XXIe SIÈCLE
À 11 h – rendez-vous sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant
Proposée par la Ville de Paris, cette
animation vous invite à suivre Jérôme ECKER, conservateur adjoint du cimetière
du Père Lachaise, à travers ses allées emblématiques. Apprenez tout sur les
concessions funéraires, de leur délivrance à leur aménagement, en passant par
leur utilisation et leur reprise. Une visite guidée inédite et atypique pour
explorer les aspects pratiques et réglementaires des concessions funéraires
dans l’un des cimetières les plus célèbres du monde.
Expositions photographiques
LA
BIODIVERSITÉ AU PÈRE-LACHAISE
De
10 h à 17 h 30 – en visite libre sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant
Proposée par la Ville de Paris. Cette exposition vous invite à découvrir la faune cachée du cimetière
du Père-Lachaise. À travers une série de photographies captivantes prises par
Benoît GALLOT, conservateur du cimetière, explorez la vie des renards,
chouettes hulottes, fouines, mésanges et bien d’autres animaux qui habitent ce
lieu emblématique. Une occasion unique de plonger dans la biodiversité urbaine
et de voir le Père-Lachaise sous un nouvel angle.
L’ITALIE, REINE DU MONDE… NÉCROPOLITAIN
De 10 h à 17 h 30 – en visite libre, rond-point Casimir Périer, la plus proche entrée est celle du boulevard de Ménilmontant
André CHABOT de
l’association La Mémoire Nécropolitaine vous invite à un voyage visuel à
travers 27 photographies révélant les chefs-d’œuvre des grandes nécropoles
italiennes. Ces cimetières, véritables musées à ciel ouvert, dévoilent une
profusion de sculptures et d’architectures où s’expriment le goût théâtral du
pathos et la volonté d’apparat de la bourgeoisie du XIXe siècle à aujourd’hui.
Une plongée saisissante dans un patrimoine funéraire d’une richesse artistique
exceptionnelle.
Spectacle vivant
COMME UN PÉTALE SUR UNE TOILE CIRÉE
Deux séances : de 11 h 30 à 12 h puis de 15 h 30 à 14 h – rendez-vous au rond-point Casimir Périer, la plus proche entrée est celle du boulevard de Ménilmontant
La Jeune troupe de La Colline compose un bouquet de lectures
spécialement pour le Père-Lachaise à l’occasion du Printemps des cimetières.
Qu’ils soient romanesques,
poétiques ou littéraires, contemporains ou plus anciens, d’autrices et
d’auteurs vivants ou reposant là et ailleurs, ce florilège d’écrits donne ici
et maintenant un rendez-vous avec le temps… Car parfois, la fleur est
arrachée bien avant qu’elle ne se fane.
Avec Milena Arvois, Swann Nymphar, Gabor Pinter, Tim
Rousseau, Lola Sorel de La Colline-théâtre national (durée estimée 30 minutes)
LES VOIX DU PÈRE-LACHAISE
A 15 h : Rendez-vous sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant
Le conservatoire Georges Bizet vous invite à une promenade poétique et
musicale au cœur du Père-Lachaise, où les voix chantées, littéraires,
théâtrales et mémorielles se répondent pour révéler la richesse artistique et
historique du lieu. Les élèves du conservatoire du 20e accompagneront cette
déambulation par des interventions vivantes et sensibles. Venez nombreux pour
redécouvrir ce cimetière emblématique, où les voix du passé continuent de
résonner.
TOUJOURS VIVANTE
De 15 h à 17 h : Rendez-vous à 14 h 45 sur l’avenue des Combattants étrangers morts pour la France, la plus proche entrée est celle côté porte Gambetta.
La Compagnie Tête chercheuse propose un parcours littéraire, intime et subjectif. 4 fois 20 minutes de lecture d’extraits d’œuvres devant la sépulture de leurs auteurs (Anna de Noailles, Georges Perec, Marcel Proust et Oscar Wilde) par le comédien Yves Heck. En collaboration avec la Médiathèque Marguerite Duras.
LA COMMUNE DE PARIS – LE RENDEZ-VOUS DU 18 MARS
De 16 h 30 à 17 h 15 : Rendez-vous au niveau du mur des Fédérés, la plus proche entrée est celle côté porte Gambetta.
L’Association des Amies et Amis de la Commune de Paris vous propose une pièce de théâtre qui retrace avec force la brève mais intense histoire de la Commune de Paris, à travers les trajectoires de dix personnages emblématiques. Venez nombreux assister à cette représentation d’un épisode majeur de notre histoire collective, qui sera jouée devant le Mur des Fédérés.
Visites naturalistes
LE
PÈRE-LACHAISE, REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ URBAINE
De 9 h à 11 h – rendez-vous sur l’avenue principale (Au départ de l’exposition photographique sur la Biodiversité au Père-Lachaise, à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant). Nombre de participants limité à 20 personnes.
Nicolas ROBIN, référent biodiversité du Service des cimetières de la Ville de Paris,
vous propose une visite captivante. Explorez le cimetière du Père-Lachaise et
découvrez comment ce lieu emblématique sert de refuge à une riche biodiversité
urbaine. Apprenez-en plus sur les initiatives et les efforts déployés pour
préserver la faune et la flore dans cet espace unique.
OBSERVEZ LES OISEAUX, ADMIREZ LA FLORE
De 9 h 30 à 12 h 30 – rendez-vous sur l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 35 personnes. Réservation obligatoire : envoyer un message écrit (texto) au 06 43 93 93 53.
Partez en promenade avec Patrick SUIRO, membre bénévole
de la LPO Île-de-France, pour découvrir la richesse naturelle insoupçonnée du
cimetière. En 2025, pas moins de 62 espèces d’oiseaux, dont 25 nicheuses, y ont
été observées, faisant du site une véritable réserve ornithologique. Vous
pourrez également y admirer une flore remarquable, notamment la présence rare
de quatre espèces d’orchidées sauvages.
LES ARBRES DU PÈRE LACHAISE
De 10 h 30 à 12 h – rendez-vous sur l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes.
Corentin NUTTINCK, agent sylvicole du Service de l’arbre
et des bois de la Ville de Paris, vous invite à une promenade à la découverte des arbres
remarquables du cimetière. Au fil du parcours, il dévoilera leur histoire,
leurs modes de plantation, leur gestion au quotidien et leur cycle de vie. Une
visite immersive pour mieux comprendre la richesse arborée de ce site
exceptionnel.
LES JARDINIERS ET LES
BOTANISTES DU PÈRE LACHAISE
Deux séances : de 11 h à 12
h 30 & de 14 h 30 à 16 h – rendez-vous sur l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes
Agnès THOMAS, cheffe de la subdivision des espaces verts du Service des
cimetières, et Jean-Claude LÉVÊQUE, jardinier au cimetière du Père-Lachaise
depuis 1983, vous proposent une visite guidée exceptionnelle. Découvrez les
secrets des jardins paysagers et des plantes qui ornent ce lieu emblématique,
et apprenez-en plus sur le travail passionnant des jardiniers qui préservent la
beauté et la biodiversité du cimetière.
LE RUCHER DU PÈRE LACHAISE
De 14 h 30 à 17 h 30 : Rendez-vous sur l’avenue circulaire, la plus proche entrée est celle côté porte Gambetta.
L’association Dardard vous accueille sur son stand pour vous présenter le rucher du cimetière et le rôle essentiel des abeilles dans la biodiversité urbaine. Vous pourrez déguster le miel, participer à une visite d’une ruche si le temps le permet et, pour les enfants, participer à un atelier de création de bougies en feuilles de cire. Une immersion ludique et gourmande dans le monde fascinant des pollinisateurs !
Visites historiques
5 visites thématiques de 10 h 30 à 15 h 30 – Rendez-vous au stand de l’avenue Principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 25 personnes par visite.
Plongez
dans l’univers fascinant du cimetière du Père-Lachaise avec les visites guidées
thématiques proposées par l’association des Ami(e)s et Passionné(e)s du Père Lachaise
(APPL). Découvrez les histoires cachées
derrière chaque pierre tombale et chaque sculpture, et laissez-vous émerveiller
par la richesse artistique et historique de ce lieu emblématique.
LE PÈRE-LACHAISE DANS L’OMBRE DE GEORGE SAND
De 10 h 30 à 12 h
PETITES
HISTOIRES AU FIL DES ALLÉES
De 14 h à 15 h 30
PHOTOGRAPHES
ET ÉVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE
De 14 h 15 à 15 h 45
LE MONDE DE
LA DANSE À TRAVERS LE PÈRE LACHAISE
De 15 h à 16 h 30
DESTINÉES
TRAGIQUES
De 15 h 30 à 17 h
Visites thématiques
LES MUSICIENS CLASSIQUES DU PÈRE LACHAISE
Deux séances de 11 h à 12 h 30 & de 15 h 30 à
17 h – rendez-vous au stand de l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes
Quentin
BOYER, agent de la Cellule patrimoine du Service des cimetières, propose une
visite entièrement consacrée à la musique classique, du XVIIIe au XXIe siècle, à
travers les tombes de compositeurs et interprètes, hommes et femmes, célèbres
ou méconnus, inhumés au Père-Lachaise. Ce parcours mènera le public dans les
divisions emblématiques du cimetière, où se situent les sépultures de Chopin,
Bellini, Grétry, Bizet, Rossini, Enesco ou Saariaho.
BALADE FÉMINISTE
De 11 h à 13 h – rendez-vous au stand de l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes
Camille PAIX (autrice du livre Mère Lachaise, 100
portraits pour déterrer le matrimoine funéraire) et le collectif Taphophilles
vous entraînent dans une déambulation captivante à la découverte de femmes
inspirantes qui ont marqué l’histoire. Une occasion unique de parcourir le
Père-Lachaise autrement, à travers des parcours de vie aussi puissants que
méconnus.
SUR
LES TRACES DES COMMUNARDS
De 14 h 15 à 16 h 15 – rendez-vous au stand de l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant)
L’Association des Amies et Amis de la Commune de Paris vous invite à une visite guidée
immersive dans l’histoire du soulèvement populaire de 1871. Parcourez les
allées du cimetière et découvrez les tombes de figures emblématiques, connues
ou méconnues, telles que Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément et Léo Frankel. Ce
parcours historique se conclura devant le célèbre Mur des Fédérés, lieu de
mémoire et de recueillement.
SPLENDEURS
ET MISÈRES DES COURTISANES
De 14 h 30 à 16 h 30 – Nombre de participants limité à 30 personnes, rendez-vous à l’entrée boulevard de Ménilmontant (entrée boulevard de Ménilmontant)
Visite guidée proposée par Ella ROMANOVA. Découvrez
l’univers enflammé des courtisanes et des maîtresses de souverains, où l’amour
s’entremêle à des tragédies passionnées : meurtres, vols, incendies, et destins
tranchés par l’étreinte de l’amour. Laissez-vous guider dans cette expérience
envoûtante dédiée aux femmes du Père Lachaise.
SE RENDRE AU CIMETIERE DU PERE LACHAISE
Visitez le cimetière du Père-Lachaise autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit
Certaines animations sont sur réservations
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Cimetière du Père-Lachaise et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris 21 avril 2026
- Brina Svit présente « Adiós à Buenos Aires » avec la complicité de Laura Alcoba – Soirée musicale, Librairie Gallimard, Paris 21 avril 2026
- Sport seniors en plein air : Multisports avec l’association VIACTI Place Félix eboué Paris 21 avril 2026
- Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris 21 avril 2026
- Mieux comprendre les arts-thérapies : enjeux, pratiques et apports à la santé mentale. Maison de la vie associative et citoyenne 13ème Paris 21 avril 2026