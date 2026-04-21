Le printemps des cimetières au cimetière du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris

Pour chaque animation est indiquée la porte d’entrée du cimetière la plus proche.

Animations pédagogiques

LES MÉTIERS DU PÈRE-LACHAISE

de 10 h à 17 h 30 – rendez-vous au stand sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant

Proposée par la Ville de Paris. Cette animation vous invite à découvrir les coulisses

du cimetière du Père-Lachaise. Visitez notre stand pour comprendre le

fonctionnement de ce lieu historique et rencontrer les agents qui, tout au long

de l’année, entretiennent, fleurissent, surveillent le cimetière et accueillent

les visiteurs. Une opportunité exceptionnelle de découvrir les métiers

passionnants qui contribuent à la préservation et à la beauté du Père-Lachaise.

LA GESTION DU PÈRE-LACHAISE AU XXIe SIÈCLE

À 11 h – rendez-vous sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant

Proposée par la Ville de Paris, cette

animation vous invite à suivre Jérôme ECKER, conservateur adjoint du cimetière

du Père Lachaise, à travers ses allées emblématiques. Apprenez tout sur les

concessions funéraires, de leur délivrance à leur aménagement, en passant par

leur utilisation et leur reprise. Une visite guidée inédite et atypique pour

explorer les aspects pratiques et réglementaires des concessions funéraires

dans l’un des cimetières les plus célèbres du monde.

Expositions photographiques

LA

BIODIVERSITÉ AU PÈRE-LACHAISE

De

10 h à 17 h 30 – en visite libre sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant

Proposée par la Ville de Paris. Cette exposition vous invite à découvrir la faune cachée du cimetière

du Père-Lachaise. À travers une série de photographies captivantes prises par

Benoît GALLOT, conservateur du cimetière, explorez la vie des renards,

chouettes hulottes, fouines, mésanges et bien d’autres animaux qui habitent ce

lieu emblématique. Une occasion unique de plonger dans la biodiversité urbaine

et de voir le Père-Lachaise sous un nouvel angle.

L’ITALIE, REINE DU MONDE… NÉCROPOLITAIN

De 10 h à 17 h 30 – en visite libre, rond-point Casimir Périer, la plus proche entrée est celle du boulevard de Ménilmontant

André CHABOT de

l’association La Mémoire Nécropolitaine vous invite à un voyage visuel à

travers 27 photographies révélant les chefs-d’œuvre des grandes nécropoles

italiennes. Ces cimetières, véritables musées à ciel ouvert, dévoilent une

profusion de sculptures et d’architectures où s’expriment le goût théâtral du

pathos et la volonté d’apparat de la bourgeoisie du XIXe siècle à aujourd’hui.

Une plongée saisissante dans un patrimoine funéraire d’une richesse artistique

exceptionnelle.

Spectacle vivant

COMME UN PÉTALE SUR UNE TOILE CIRÉE

Deux séances : de 11 h 30 à 12 h puis de 15 h 30 à 14 h – rendez-vous au rond-point Casimir Périer, la plus proche entrée est celle du boulevard de Ménilmontant

La Jeune troupe de La Colline compose un bouquet de lectures

spécialement pour le Père-Lachaise à l’occasion du Printemps des cimetières.

Qu’ils soient romanesques,

poétiques ou littéraires, contemporains ou plus anciens, d’autrices et

d’auteurs vivants ou reposant là et ailleurs, ce florilège d’écrits donne ici

et maintenant un rendez-vous avec le temps… Car parfois, la fleur est

arrachée bien avant qu’elle ne se fane.

Avec Milena Arvois, Swann Nymphar, Gabor Pinter, Tim

Rousseau, Lola Sorel de La Colline-théâtre national (durée estimée 30 minutes)

LES VOIX DU PÈRE-LACHAISE

A 15 h : Rendez-vous sur l’avenue principale à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant

Le conservatoire Georges Bizet vous invite à une promenade poétique et

musicale au cœur du Père-Lachaise, où les voix chantées, littéraires,

théâtrales et mémorielles se répondent pour révéler la richesse artistique et

historique du lieu. Les élèves du conservatoire du 20e accompagneront cette

déambulation par des interventions vivantes et sensibles. Venez nombreux pour

redécouvrir ce cimetière emblématique, où les voix du passé continuent de

résonner.

TOUJOURS VIVANTE

De 15 h à 17 h : Rendez-vous à 14 h 45 sur l’avenue des Combattants étrangers morts pour la France, la plus proche entrée est celle côté porte Gambetta.

La Compagnie Tête chercheuse propose un parcours littéraire, intime et subjectif. 4 fois 20 minutes de lecture d’extraits d’œuvres devant la sépulture de leurs auteurs (Anna de Noailles, Georges Perec, Marcel Proust et Oscar Wilde) par le comédien Yves Heck. En collaboration avec la Médiathèque Marguerite Duras.

LA COMMUNE DE PARIS – LE RENDEZ-VOUS DU 18 MARS

De 16 h 30 à 17 h 15 : Rendez-vous au niveau du mur des Fédérés, la plus proche entrée est celle côté porte Gambetta.

L’Association des Amies et Amis de la Commune de Paris vous propose une pièce de théâtre qui retrace avec force la brève mais intense histoire de la Commune de Paris, à travers les trajectoires de dix personnages emblématiques. Venez nombreux assister à cette représentation d’un épisode majeur de notre histoire collective, qui sera jouée devant le Mur des Fédérés.

Visites naturalistes

LE

PÈRE-LACHAISE, REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ URBAINE

De 9 h à 11 h – rendez-vous sur l’avenue principale (Au départ de l’exposition photographique sur la Biodiversité au Père-Lachaise, à partir de l’entrée Boulevard de Ménilmontant). Nombre de participants limité à 20 personnes.

Nicolas ROBIN, référent biodiversité du Service des cimetières de la Ville de Paris,

vous propose une visite captivante. Explorez le cimetière du Père-Lachaise et

découvrez comment ce lieu emblématique sert de refuge à une riche biodiversité

urbaine. Apprenez-en plus sur les initiatives et les efforts déployés pour

préserver la faune et la flore dans cet espace unique.

OBSERVEZ LES OISEAUX, ADMIREZ LA FLORE



De 9 h 30 à 12 h 30 – rendez-vous sur l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 35 personnes. Réservation obligatoire : envoyer un message écrit (texto) au 06 43 93 93 53.

Partez en promenade avec Patrick SUIRO, membre bénévole

de la LPO Île-de-France, pour découvrir la richesse naturelle insoupçonnée du

cimetière. En 2025, pas moins de 62 espèces d’oiseaux, dont 25 nicheuses, y ont

été observées, faisant du site une véritable réserve ornithologique. Vous

pourrez également y admirer une flore remarquable, notamment la présence rare

de quatre espèces d’orchidées sauvages.

LES ARBRES DU PÈRE LACHAISE

De 10 h 30 à 12 h – rendez-vous sur l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes.

Corentin NUTTINCK, agent sylvicole du Service de l’arbre

et des bois de la Ville de Paris, vous invite à une promenade à la découverte des arbres

remarquables du cimetière. Au fil du parcours, il dévoilera leur histoire,

leurs modes de plantation, leur gestion au quotidien et leur cycle de vie. Une

visite immersive pour mieux comprendre la richesse arborée de ce site

exceptionnel.

LES JARDINIERS ET LES

BOTANISTES DU PÈRE LACHAISE

Deux séances : de 11 h à 12

h 30 & de 14 h 30 à 16 h – rendez-vous sur l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes

Agnès THOMAS, cheffe de la subdivision des espaces verts du Service des

cimetières, et Jean-Claude LÉVÊQUE, jardinier au cimetière du Père-Lachaise

depuis 1983, vous proposent une visite guidée exceptionnelle. Découvrez les

secrets des jardins paysagers et des plantes qui ornent ce lieu emblématique,

et apprenez-en plus sur le travail passionnant des jardiniers qui préservent la

beauté et la biodiversité du cimetière.

LE RUCHER DU PÈRE LACHAISE

De 14 h 30 à 17 h 30 : Rendez-vous sur l’avenue circulaire, la plus proche entrée est celle côté porte Gambetta.

L’association Dardard vous accueille sur son stand pour vous présenter le rucher du cimetière et le rôle essentiel des abeilles dans la biodiversité urbaine. Vous pourrez déguster le miel, participer à une visite d’une ruche si le temps le permet et, pour les enfants, participer à un atelier de création de bougies en feuilles de cire. Une immersion ludique et gourmande dans le monde fascinant des pollinisateurs !

Visites historiques

5 visites thématiques de 10 h 30 à 15 h 30 – Rendez-vous au stand de l’avenue Principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 25 personnes par visite.

Plongez

dans l’univers fascinant du cimetière du Père-Lachaise avec les visites guidées

thématiques proposées par l’association des Ami(e)s et Passionné(e)s du Père Lachaise

(APPL). Découvrez les histoires cachées

derrière chaque pierre tombale et chaque sculpture, et laissez-vous émerveiller

par la richesse artistique et historique de ce lieu emblématique.

LE PÈRE-LACHAISE DANS L’OMBRE DE GEORGE SAND

De 10 h 30 à 12 h

PETITES

HISTOIRES AU FIL DES ALLÉES

De 14 h à 15 h 30

PHOTOGRAPHES

ET ÉVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE

De 14 h 15 à 15 h 45

LE MONDE DE

LA DANSE À TRAVERS LE PÈRE LACHAISE

De 15 h à 16 h 30

DESTINÉES

TRAGIQUES

De 15 h 30 à 17 h

Visites thématiques

LES MUSICIENS CLASSIQUES DU PÈRE LACHAISE

Deux séances de 11 h à 12 h 30 & de 15 h 30 à

17 h – rendez-vous au stand de l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes

Quentin

BOYER, agent de la Cellule patrimoine du Service des cimetières, propose une

visite entièrement consacrée à la musique classique, du XVIIIe au XXIe siècle, à

travers les tombes de compositeurs et interprètes, hommes et femmes, célèbres

ou méconnus, inhumés au Père-Lachaise. Ce parcours mènera le public dans les

divisions emblématiques du cimetière, où se situent les sépultures de Chopin,

Bellini, Grétry, Bizet, Rossini, Enesco ou Saariaho.

BALADE FÉMINISTE



De 11 h à 13 h – rendez-vous au stand de l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant) – Nombre de participants limité à 20 personnes

Camille PAIX (autrice du livre Mère Lachaise, 100

portraits pour déterrer le matrimoine funéraire) et le collectif Taphophilles

vous entraînent dans une déambulation captivante à la découverte de femmes

inspirantes qui ont marqué l’histoire. Une occasion unique de parcourir le

Père-Lachaise autrement, à travers des parcours de vie aussi puissants que

méconnus.

SUR

LES TRACES DES COMMUNARDS

De 14 h 15 à 16 h 15 – rendez-vous au stand de l’avenue principale (entrée boulevard de Ménilmontant)

L’Association des Amies et Amis de la Commune de Paris vous invite à une visite guidée

immersive dans l’histoire du soulèvement populaire de 1871. Parcourez les

allées du cimetière et découvrez les tombes de figures emblématiques, connues

ou méconnues, telles que Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément et Léo Frankel. Ce

parcours historique se conclura devant le célèbre Mur des Fédérés, lieu de

mémoire et de recueillement.

SPLENDEURS

ET MISÈRES DES COURTISANES

De 14 h 30 à 16 h 30 – Nombre de participants limité à 30 personnes, rendez-vous à l’entrée boulevard de Ménilmontant (entrée boulevard de Ménilmontant)

Visite guidée proposée par Ella ROMANOVA. Découvrez

l’univers enflammé des courtisanes et des maîtresses de souverains, où l’amour

s’entremêle à des tragédies passionnées : meurtres, vols, incendies, et destins

tranchés par l’étreinte de l’amour. Laissez-vous guider dans cette expérience

envoûtante dédiée aux femmes du Père Lachaise.

SE RENDRE AU CIMETIERE DU PERE LACHAISE Descriptifs de chaque porte d’entrée du cimetière

Visitez le cimetière du Père-Lachaise autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Certaines animations sont sur réservations

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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