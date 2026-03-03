Le Printemps des Poètes du lieu Commun Salle du Bistrot Saint-Céré

Le Printemps des Poètes du lieu Commun

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La troupe du Lieu commun vous présente comme tous les ans, un spectacle original avec des textes et des chansons. Le thème national proposé cette année est la liberté, force vive déployée vaste sujet !

Verre de l'amitié offert

Salle du Bistrot 18 avenue du Dr Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 47 03 86 12

English :

The Lieu commun troupe presents, as it does every year, an original show with lyrics and songs

