Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Le problème lapin, cartographie 7

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Atlas de l’anthropocène ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des côtes d’Armor, des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à celles que nous finirons par manger et boire au fur et à mesure qu’il pleut du plastique, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d’appauvrissement et d’extinction du vivant, et in fine d’eux-mêmes ? Mais les lapins sont-ils vraiment aussi crétins ? La question est évidemment essentielle.

En 30 questions et 60 minutes, c’est avec la comédienne Hélène Schwartz que Frédéric Ferrer, géographe de formation, déroule son irrésistible dramaturgie du Powerpoint sur la piste des lapins pour retracer les grands bouleversements du monde.

Spectacle à partir de 12 ans

Durée 1h25 .

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le problème lapin, cartographie 7 La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon