Le Procès de Jeanne opéra de reims Reims
samedi 29 mai 2027 · opéra de reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Le Procès de Jeanne
opéra de reims 1 Rue de Vesle Reims Marne
Tarif : 5 – 5 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 15:00:00
fin : 2027-05-30 16:20:00
Date(s) :
2027-05-29 2027-05-30
Tout public
Le Procès de Jeanne
D’après les minutes du procès de condamnation de Jeanne d’Arc 1431
Conception Judith Chemla et Yves Beaunesne
Mise en scène Yves Beaunesne
Musique Camille Rocailleux
Livret Marion Berne`de
· En partenariat avec l’Opéra de Reims ·
Loin des clichés et des récupérations politiques, Le procès de Jeanne raconte la violence de la loi des hommes sur le corps d’une femme, actant le féminicide d’un personnage incontournable de l’Histoire de France.
Parce que femme, croyante, guerrière, résistante et complexe, Jeanne, dix-neuf ans, est brûlée vive à Rouen un jour de mai 1431. Avant cela, et après un an passé en prison, une assemblée d’hommes d’Église se réunit pour juger du sort de la jeune femme, de sa foi catholique et de son rôle dans la guerre de Cent Ans qui oppose alors la France à l’Angleterre. Accompagnée de six musiciens-chanteurs, la comédienne et chanteuse Judith Chemla rend justice aux mots véritablement prononcés par Jeanne d’Arc lors de son procès. À partir d’authentiques documents historiques, Yves Beaunesne met en scène un opératorio , spectacle total dans lequel le cinéma, par un dispositif vidéo de Pierre Nouvel d’où surgissent les vieux prélats, côtoie le théâtre et le chant lyrique.
Parole des concepteur·rices
Près de six siècles après sa mort sur le bûcher à Rouen, le 30 mai 1431, Jeanne d’Arc continue de fasciner, de déchaîner les passions et de susciter des controverses historiques, aussi bien populaires que savantes.
Judith Chemla et Yves Beaunesne
Dates
Samedi 29 mai 20h
Dimanche 30 mai 15h
Lieu Opéra de Reims, 1 Rue de Vesle, 51100 Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée 1h20 .
opéra de reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Le Procès de Jeanne
L’événement Le Procès de Jeanne Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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