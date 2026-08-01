Le procés de la musique Classique chemin de l’Arbousset Espaly-Saint-Marcel
vendredi 21 août 2026 · chemin de l'Arbousset · Espaly-Saint-Marcel
Informations pratiques
Espaly-Saint-Marcel
Le procés de la musique Classique
chemin de l’Arbousset anciennes Malteries Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Un concert-spectacle unique où la parole de l’avocat rencontre la musique du célèbre pianiste Nicolas Stavy. De Bach à Chopin, des oeuvres magistrales pour répondre aux accusations les plus inattendues …
.
chemin de l’Arbousset anciennes Malteries Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes concert@kinafamily.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique concert-performance where the lawyer’s words meet the music of renowned pianist Nicolas Stavy. From Bach to Chopin, masterful works that respond to the most unexpected accusations…
L’événement Le procés de la musique Classique Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire)
- Concert KWO’OSI JAZZ avec LAWAL BAND au Arlet’s Station, 22 août, Arlet’s station, Espaly-Saint-Marcel 22 août 2026
- Showcase par Lawal Band à Arlet’s Station Arlet’s Station Espaly-Saint-Marcel 22 août 2026
- Festival Région des Lumières au stade du Viouzou Rue de Compostelle Espaly-Saint-Marcel 18 septembre 2026
- Salon Habitat & Déco La Halle des Orgues Espaly-Saint-Marcel 9 octobre 2026
- Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle FONTANILLE SCOP Espaly-Saint-Marcel 17 décembre 2026