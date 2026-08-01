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Le procés de la musique Classique chemin de l’Arbousset Espaly-Saint-Marcel

vendredi 21 août 2026 · chemin de l'Arbousset · Espaly-Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
chemin de l'Arbousset
Adresse
anciennes Malteries
Ville
43000 Espaly-Saint-Marcel
Département
Haute-Loire
Tarif

Espaly-Saint-Marcel

Le procés de la musique Classique

chemin de l’Arbousset anciennes Malteries Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Un concert-spectacle unique où la parole de l’avocat rencontre la musique du célèbre pianiste Nicolas Stavy. De Bach à Chopin, des oeuvres magistrales pour répondre aux accusations les plus inattendues …
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chemin de l’Arbousset anciennes Malteries Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   concert@kinafamily.com

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English :

A unique concert-performance where the lawyer’s words meet the music of renowned pianist Nicolas Stavy. From Bach to Chopin, masterful works that respond to the most unexpected accusations…

L’événement Le procés de la musique Classique Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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