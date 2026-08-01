Showcase par Lawal Band à Arlet’s Station Arlet’s Station Espaly-Saint-Marcel

Informations pratiques

Espaly-Saint-Marcel

Showcase par Lawal Band à Arlet’s Station

Arlet’s Station 48 avenue de l’Hermitage Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Découvrez Lawal Teng’s’i et le Lawal Band en showcase samedi 22 août 2026 à 18h à Arlet’s Station à Espaly-Saint-Marcel. Un concert aux sonorités africaines, jazz et musiques du monde.

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Arlet’s Station 48 avenue de l’Hermitage Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 61 73 18

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English :

Come discover Lawal Teng?s?i and the Lawal Band at a showcase on Saturday, August 22, 2026, at 6:00 p.m. at Arlet?s Station in Espaly-Saint-Marcel. A concert featuring African, jazz, and world music.

L’événement Showcase par Lawal Band à Arlet’s Station Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay