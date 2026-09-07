Le procès de Servilia, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Archéologique d'Izernore · Izernore
Informations pratiques
Le procès de Servilia Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h30 Musée Archéologique d’Izernore Ain
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le procès de Servilia
reconstitution d’un procès romain par la Pax Augusta
⚖️ Une affaire judiciaire vieille de près de 2 000 ans… ⚖️
Et si vous assistiez à un procès romain ?
⏳ À travers l’affaire Servilia, les reconstituteurs de Pax Augusta vous plongent au cœur de la justice antique. Témoins, plaidoiries, droit romain et vie quotidienne se mêlent dans une animation vivante, aussi instructive que captivante.
✨ Une occasion unique de découvrir comment la justice était rendue dans l’Empire romain… et de vous glisser dans la peau d’un spectateur de l’Antiquité !
Alors… Servilia sera-t-elle reconnue coupable ou innocente ? Venez assister au procès pour le découvrir !
Dimanche 20 septembre
11h00 et 16h30
Musée archéologique d’Izernore
️ Gratuit
Musée Archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
reconstitution d’un procès romain par la Pax Augusta JEP spectacle
Musée Archéologique d’Izernore
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