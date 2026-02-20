Le procès d’une vie, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Le procès d’une vie Mardi 1 décembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

De 18€ à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:20:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:20:00+01:00

À l’été 1971, Marie-Claire, 16 ans, tombe enceinte après avoir été violée par un garçon de 18 ans. Refusant de garder l’enfant, elle souhaite avorter, bien que cet acte soit sévèrement réprimé par la loi. Sa mère, Michèle, entourée de Lucette, Renée et Micheline, la soutiennent.

Mais l’avortement tourne mal…

À l’automne 1972, ces femmes sont inculpées pour avortement clandestin. Le tribunal de Bobigny devient alors le théâtre d’un affrontement décisif entre une loi perçue comme injuste et la réalité vécue par des milliers de femmes. Une avocate prend la tête de la défense : Maître Gisèle Halimi. Militante engagée, elle transforme le procès en tribune politique. En plaçant la parole des femmes au centre des débats, elle dénonce un système qui condamne celles qui avortent, mais ferme les yeux sur les violences qu’elles subissent.

Le courage de Marie-Claire Chevalier et de ses coaccusées fera entrer l’affaire dans l’Histoire.

Ce procès marque un tournant majeur dans l’opinion publique et ouvre la voie à la Loi Veil, portée par Simone Veil, qui légalisera l’interruption volontaire de grossesse en 1975.

Le procès d’une vieest nommé aux Molières 2026 dans la catégorie Théâtre privé.

Jeanne Arènes est nommée aux Molières 2026 dans la catégorie Comédienne dans un second rôle.

Barbara Lamballais et Karina Testa sont nommées aux Molières 2026 dans la catégorie Autrice francophone vivante.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/le-proces-d-une-vie »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Une fiction historique librement inspirée du procès de Bobigny et de la vie de Gisèle Halimi. théâtre

Simon Gosselin